İki penaltı kaçıran Muhammet Demir, Sumudica'yı çıldırttı!

Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşmada Muhammet Demir ile iki penaltı atışından yararlanamadı.

Golcü oyuncu, takımı karşılaşmayı 1-0 önde götürürken 57. dakikada kazanılan penaltı atışından topu direğe nişanladı.

MUHAMMET DEMİR İKİNCİ PENALTIYI DA KAÇIRDI

Ev sahibi ekip 61. dakikada bir kez daha penaltı kazandı. Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, penaltı atışını başka bir oyuncunun kullanmasını istedi ancak Muhammet kendi isteğiyle tekrar topun başına geçti ve bu kez de topu üstten dışarı gönderdi.

SUMUDICA OYUNDAN ÇIKARDI

Kaçan ikinci penaltı atışı sonrasında oldukça sinirlenen Sumudica soyunma odasına yönelip tekrar kulübeye geri dönerken, 66. dakikada Muhammet Demir'i oyundan çıkardı. Gaziantep FK tribünleri de iki penaltı atışından yararlanamayan Muhammet'e oyundan çıkarken tepki gösterdi.

İKİNCİ GOLDEN SONRA BUZLAR ERİDİ

Ev sahibi ekibin oyuncuları, maçın 90+1. dakikasında Papy Djilobodji'nin durumu 2-0 yapan golünü kulübeye koşarak Muhammet Demir ile birlikte kutlarken, Teknik Direktör Marius Sumudica da bu sevince dahil oldu.

