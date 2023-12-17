İki Türk takımının karşılaştığı Dünya Kulüpler Şampiyonası finalini Eczacıbaşı kazandı!

Çin'de düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası Türk finaline sahne oldu. Tarihte ilk kez Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde 2 Türk takımını karşı karşıya getiren final maçı müthiş bir performansa sahne oldu. Maçı Eczacıbaşı kazanarak kupayı müzesine götürdü.

CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINDA ANLAMLI FİNAL

Cumhuriyetimizin 100. yılında Avrupa CEV Şampiyonlar Ligi finalinin ardından, Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda da iki Türk takımı şampiyonluk için kozlarını paylaşmış oldu.

KUPAYI ECZACIBAŞI KAZANDI

Dünya Kulüpler Şampiyonası final maçında VakıfBank'ı 3-2 mağlup eden Eczacıbaşı Dynavit şampiyon oldu.

1. SET SONUCU: ECZACIBAŞI 19-25 VAKIFBANK

2. SET SONUCU: ECZACIBAŞI 25-23 VAKIFBANK

3. SET SONUCU: ECZACIBAŞI 25-23 VAKIFBANK

4. SET SONUCU: ECZACIBAŞI 23-25 VAKIFBANK

5. SET SONUCU: ECZACIBAŞI 15-9 VAKIFBANK

3. KEZ DÜNYA ŞAMPİYONU

2-2'lik setler sonunda oynanan karar setinde VakıfBank'ı 15-9'luk skorla 3-2 yenen turuncu-beyazlı ekip, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonu unvanını 3. kez elde etti.





