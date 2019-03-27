İki yeni Switch ürünü tartışmalara son noktayı koydu

Nintendo’nun bu iki yeni Switch modelini sunacağı, bundan kısa bir süre önce de bazı haberlere konu olmuştu. Bunları yalanlamayan Nintendo, konuyla ilgili bazı sızıntıların yapılmasına da izin verdi.

Birçok kullanıcı Nintendo’nun, Switch’in 3DS modelinin yerine daha ucuz bir ürün yapacağını tahmin ediyordu. Diğer kullanıcılar da yeni modelin, çok daha üst segment olacağı tahminini yürüttü. E3’te tanıtılması beklenen bu modeller, aynı anda çıkarılacak.

Şirketin üreteceği yeni Switch modellerinden ilki, 3DS cihazlarının yerini alacak olan pahalı bir konsept olacak. Böylece Nintendo, oldukça hırslı dediği kullanıcı grubunu da tatmin etmiş olacak.

İkinci grup ise daha çok oyunlara, ekonomik boyutlarla bakanlardan oluşuyor. Bu kullanıcılar için daha çok uygun fiyatlı bir segment üretilecek. Ancak fiyatı uygun olduğu için de özellikleri kötü olmayacak. Örneğin her iki model de Pokemon Sword & Shield ve Animal Crossing tarzındaki oyunları kaldırabilecek.

2. el konsol fiyatları? Hangi konsola kaç para verilir?



