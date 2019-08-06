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İki yıl yatağın altında yaşayan köpeğin inanılmaz değişimi!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 06.08.2019 09:41 | Son Güncelleme

Bu anlatmayı sevdiğimiz hikayelerden biri. Bizi heyecanlandıran ve kalbimize dokunan bu hikayeler, dünyada hala nezaket olduğuna inanmamızı sağlıyor.

Bu, 2 yıl ihmal edildikten sonra nihayet umut bulan bir köpek hakkındaki bir hikaye. Ne yazık ki, dünyada hala çok sayıda terkedilmiş hayvan var, ancak insanların bu mücadele ile nasıl işbirliği yapmaya istekli olduklarını görmekten mutluluk duyuyoruz.

'EN ŞOK EDİCİ İHMAL VAKALARINDAN BİRİ'

Lionheart adlı yedi yaşındaki bir köpek, sahibi tarafından Nisan ayında Richmond SPCA'ya teslim edildi. Küçük köpek iki yıldır bir yatağın altında yaşıyordu ve tamamen terk edilmiş ve ihmal edilmişti. Vücudu kalın tüyler, dışkı ve kendi idrarı ile kaplıydı. Düzgün bir şekilde yemek yiyemiyor, içemiyor ve yürüyemiyordu. Uzun süredir yaşadığı üzüntü ve acıyı görebiliyordunuz. Çalışanlara göre kurtarma, şimdiye kadar karşılaştıkları “en şok edici ihmal vakalarından biri” idi ve Lionheart köpek olarak tanınmıyordu.

HEMEN BAKIMA ALINDI

SPCA hemen tepki gösterdi ve küçük köpeği bakımılarına aldı. Genel sağlık ve vücut durumu hakkında fazla bir şey bilmeden, özel ekip başlangıçta keçeleşmiş tüylerini tıraş etmeye ve tırnaklarını kesmeye başladı. Bütün bu kürklerin altına gizlenmiş köpeği ortaya çıkarmak için, tıraş olmak için sakinleştirilmesi gerekiyordu. Personelin, keçeleşmiş tüylerin altında saklanan köpeği görene kadar birkaç saat geçti.

“Keçeleşmiş kürkünün ağırlığından ve rahatsızlığından kurtulan Lionheart, sevimli kişiliğini göstermeye başladı.”

KÜLKEDİSİ'NİNKİ GİBİ BİR DEĞİŞİM

Şimdi Lionheart'ın yaşam, enerji ve sevgi ile dolu olduğunu görmenin mükemmel olduğunu kabul edelim. Külkedisi benzeri dönüşümden önce hiçbir şey görünmüyordu. Sevinç dolu o sevimli gözleri dönüşümden sonra ortaya çıktı.

“Lionheart'ın şimdi sevgi dolu ve kalıcı bir evde olduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Ona ve vasisine yıllarca mutluluklar dileriz. ”

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