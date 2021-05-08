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İkili averajda üstünlük Beşiktaş'ta mı, Galatasaray'da mı?

08.05.2021 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 40. haftasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Galatasaray, şampiyonluk umutlarını kalan 2 haftaya taşıdı. İlk maçı 2-0 kaybeden Fatih Terim'in ekibi, ikinci maçta aldığı skorla ikili averajı da eşitledi. Puan eşitliği olursa genel averaja bakılacak.

İkili averajda üstünlük Beşiktaş'ta mı, Galatasaray'da mı?

Süper Lig'de 40. haftanın en kritik maçı Türk Telekom Stadı'nda oynandı. Şampiyonluk umutlarını sürdürmek isteyen Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk etti. 90 dakikadan 3-1 galip ayrılan Fatih Terim'in ekibi, lider Beşiktaş'la arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

İKİLİ AVERAJ EŞİTLENDİ

Vodafone Park'ta oynanan ilk maçı 2-0 kaybeden Galatasaray, evinde aldığı 3-1'lik galibiyetle ikili averajı da eşitledi. Süper Lig’de deplasman golü kuralının ikili averajı etkilemesi nedeniyle olası puan eşitliğinde genel averaja bakılacak.

TFF Futbol Müsaba Talimatı'nda konu ile ilgili şu ifadeler yer alıyor:

MADDE 9 – PUAN USULÜ VE AVERAJ

(1) Takımların belirlenmiş bir fikstür gereğince birbirleriyle karşılaşarak kazandıkları puan durumlarına göre derecelendirilmelerine “Puan Usulü Sistemi” ismi verilir. Buna göre, yapılan müsabakalarda kazanan takıma 3 (üç), berabere kalan takımlara 1 (bir) puan verilir ve kaybeden takıma ise puan verilmez.

(2) “Müsabaka Statüleri”nde ve her sezon öncesinde yayımlanan “Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar”da aksi belirtilmediği sürece aşağıdaki sistem uygulanır:

Puan usulü ile yapılan müsabakalar sonunda en fazla puan kazanan takım birinci, ondan sonra gelen ikinci ve devamı olarak sıralanır. Puanların eşitliği halinde aşağıda belirlenen sistem uygulanır.

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