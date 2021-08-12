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İkimizin Sırrı 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! ''Kızım o adamların elinde''

12.08.2021 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkan İkimizin Sırrı dizisinden yeni bir fragman yayınlandı. Başrollerini Leyla Feray ve Aras Aydın’ın paylaştığı İkimizi Sırrı dizisinin oyuncu kadrosunda Dolunay Soysert, Engin Alkan, Tülay Günal, Bestemsu Özdemir, Deniz Hamzaoğlu, Ceyhun Mengiroğlu ve Irmak Örnek gibi usta isimler de yer alıyor.

İkimizin Sırrı dizisinin ilk bölümü yayınlandı. Diziyi izleyenler İkimizin Sırrı 2. bölüm fragmanını arar oldu. Başrollerini Leyla Feray ile Aras Aydın’ın paylaştığı İkimizi Sırrı dizisi, bir anne-kızın hayatta kalma mücadelesini ekrana getiriyor. İkimizin Sırrı 2. bölüm 2. fragmanı izleyicilerin beğenisine sunuldu.

İKİMİZİN SIRRI İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kocasını kaybettikten sonra 7 yaşındaki kızı Hayal ile yalnız kalan Neva ayakta kalma mücadelesi verirken aynı zamanda kocasının karanlık adamlara olan yüklü borcu nedeniyle başı belaya girmiştir.

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Bir yandan kötü adamlardan kaçarken diğer yandan hayat mücadelesi veren anne-kızın yolu bir trafik kazasında Alp Karahun ile kesişir.

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Yıllardır hayalini kurduğu mekânın açılışıyla uğraşan Alp'in hayatı ise tam yoluna girecekken geçmişten gelen bir figür ile sarsılır, hayatı alt üst olur.

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Anahtar Kelimeler:
Aras Aydın İkimizin Sırrı dizisi
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