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İkinci bebeğine hamile olan Fahriye Evcen'den tekne pozları

26.07.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Haziran 2017'de meslektaşı Burak Özçivit ile nikah masasına oturan ve 2019 yılında oğlu Karan'ı kucağına alarak ilk kez anne olmanın heyecanını yaşayan güzel oyuncu Fahriye Evcen'in ikinci kez hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Şimdilerde ikinci bebek heyecanı yaşayan Fahriye Evcen eşiyle birlikte çıktığı tatilden karelerini Instagram hesabından yayınladı.

İkinci bebeğine hamile olan Fahriye Evcen'den tekne pozları

Çalıkuşu dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Burak Özçivit (37) ve Fahriye Evcen (36), 2017 yılında Sait Halim Paşa yalısında dünyaevine girmişti.

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Çift 2019 yılında Karan adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne - baba olmanın heyecanını yaşamışlardı.

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Şimdilerde ikinci bebeğine hamile olan Fahriye Evcen, Instagram hesabından teknede çekilen karelerini yayınladı.

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İkinci kez anne olmaya hazırlanan Fahriye Evcen'in tekne pozları hayranları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Fahriye Evcen teknede çekilen karelerine ''Ahoy! '' notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Fahriye Evcen
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