İkinci bebeğine hamile olan Fahriye Evcen'den tekne pozları

Çalıkuşu dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Burak Özçivit (37) ve Fahriye Evcen (36), 2017 yılında Sait Halim Paşa yalısında dünyaevine girmişti.
Çift 2019 yılında Karan adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne - baba olmanın heyecanını yaşamışlardı.
Şimdilerde ikinci bebeğine hamile olan Fahriye Evcen, Instagram hesabından teknede çekilen karelerini yayınladı.
İkinci kez anne olmaya hazırlanan Fahriye Evcen'in tekne pozları hayranları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Fahriye Evcen teknede çekilen karelerine ''Ahoy! '' notunu düştü.
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