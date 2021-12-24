Fahriye Evcen'in 32.450 TL'lik çantasını beğenenlere 250 TL'ye kadar alternatifler

Fahriye Evcen’in 32.450 TL değerindeki çantasının modeline benzeyen, daha farklı renklerde, çeşitli formlarda ve büyüklüklerde kapitone çantaları sizler için derledik! Üstelik listemizdeki modellerin fiyatları cep yakmıyor. İşte, 250 TL altına alabileceğiniz, birbirinden güzel ve hesaplı kapitone çanta modelleri!

1. Neredeyse tıpatıp aynısı. Hem de hesaplısı!

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Fahriye Evcen’in kullandığı çantanın çok benzeri olan bu çantayı günlük kombinlerinizde kullanabileceğiniz gibi şık elbiselerle ya da takımlarla da tercih edebilirsiniz. Luwwe Bag's Kapitone Omuz Çantası, ayarlanabilir uzun askısı ve mıknatıslı kapağı sayesinde kolay kullanım sağlarken askısındaki zincir detayıyla da fark yaratıyor. Kare kapitone dikişleri ve yumuşak derisiyle estetik bir tasarıma sahip olan çanta, uygun fiyatıyla da dikkat çekiyor. Suni deri, küçük boyutlu çantanın fermuarlı bir iç gözü de bulunuyor.

9 farklı renk seçeneği bulunan Luwwe Bag's Kapitone Omuz Çantası’na buradan ulaşabilirsiniz.

2. Üçgen kapitone desenleriyle farkınızı yansıtın

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Kapitone bir model arıyor ama biraz da farklılık istiyorsanız bu çanta tam size göre! Tasarımında kare yerine üçgen kapitone deseni tercih edilen çantanın dikkat çeken yanı ise hem uzun hem kısa kullanabildiğiniz, ayarlanabilir zincir askıları. Günlük kombinlerin yanı sıra şık elbiselerinizle de uyum sağlayacak olan çantanın iç bölmesinde fermuarlı bir cep yer alıyor. 26 x 18 x 9 cm ebatlarına sahip, materyal olarak suni deri kullanılan Bagmori Üçgen Nakışlı Kapaklı Çanta’nın farklı renk seçenekleri de bulunuyor.

Düzgün klasik şekillerden farklı, yukarı doğru daralan şekliyle dikkatleri üzerine çekecek olan Bagmori Üçgen Nakışlı Kapaklı Çanta’yı incelemek istiyorsanız bu linke tıklamanız yeterli.

3. Daha küçük desenler, şık kombinlerin olmazsa olmazı

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Yine şık ve zarif bir çanta modeliyle karşınızdayız! Kapitone çanta tasarımlarını kaba bulsanız bile bu modele bayılacaksınız! Çok daha küçük desenlere sahip Bagmori Kapitone Zincirli Kutu Çanta’nın iç bölmesi astarsız. Bir adet gözü bulunan çanta, zincir ve deri ip karışımı askıya sahip. Bu sağlam yapısı sayesinde uzun süre kullanabilirsiniz. 28 x 20 x 6 cm ebatlarına sahip olan çanta, özellikle siyah zarif elbiselerinize çok yakışacak.

8 farklı renk seçeneği bulunan Bagmori Kapitone Zincirli Kutu Çanta’yı satın almak istiyorsanız bu linkten ulaşabilirsiniz.

4. Canlı ve farklı renklerle kapitonenin birleşimi

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Siyah, kahverengi ve bordo gibi klasik renklerden sıkıldıysanız daha farklı, canlı renklerde bir çanta arıyorsanız Nine West ALBANY 1FX Portföy Çanta’ya göz atmanızı öneriyoruz. Kapitoneden biraz daha farklı, birbirinin içine geçmiş, örülmüş gibi gözüken tasarımıyla fark yaratan çanta, aynı zamanda koyu ve canlı yeşil, fuşya gibi göz alıcı renk seçenekleriyle de dikkat çekiyor. Çıkarılabilen kalın askısı sayesinde clutch olarak da kullanabileceğiniz Nine West ALBANY 1FX Portföy Çanta’nın içinde fermuarlı bir adet göz bulunuyor.

Kombininizi tamamlayacak olan çantaya buradan ulaşabilirsiniz.

5. Daha büyük ve geniş modeliyle her an kullanıma hazır

Daha önce incelediğimiz küçük modellerden farklı olarak bu alternatifimiz daha büyük ve geniş bir çanta arayanların seveceği türden. Spor ve yumuşak bir kumaş kullanılan çantanın 2 adet askısı var. 41 x 29 x 13 cm ebatlarıyla, kitaplarınızı bile rahatça sığdırabilir, okul çantası olarak da kullanabilirsiniz. Ön kısmında bulunan minik fermuarlı cebine anahtar, kart ve para gibi küçük boyutlu eşyalarınızı koyabilirsiniz.

Fermuarlı kapaması sayesinde eşyalarınızı güvende tutan ve 4 farklı renk seçeneği bulunan Shaka Önü Fermuarlı Kapitoneli Çanta'yı buradan satın alabilirsiniz.

6. Zincir askı severler için alternatif bir model

Fahriye Evcen’in çantasını beğenen fakat daha farklı ve uygun fiyatlı bir model arayanlar, bu kapitone çantaya bayılacaksınız! Stradivarius Çapraz Askılı Kapitone Çanta, sıra dışı renkleriyle farkını ortaya koyuyor. %100 poliüretan materyal ile üretilen çanta, minik baklava kapitone desenleriyle dikkat çekiyor. Kullanışlı ve farklı zincir askısı tasarımına sahip olan çantayı askısını uzatarak günlük kombinlerinize ekleyebilir ya da kısaltarak daha şık hale getirebilirsiniz.

Kombinlerin tamamlayıcı parçası olmaya aday Stradivarius Çapraz Askılı Kapitone Çanta’yı incelemek istiyorsanız bu linkten ulaşabilirsiniz.

7. Sırt çantalarına da kapitone esintisi

Kapitone modası omuz çantalarından sonra şimdi sırt çantalarında da yer alıyor. Ne olursa olsun sırt çantalarının rahatlığından vazgeçemeyenler için harika bir alternatif olan TECER Siyah Nakışlı Şık Kapitone Model Sırt Çantası; suni deri dokusu, ayarlanabilir sırt askıları, çift kemerli kapak tasarımı ile dikkat çekiyor. Kare desenlerden sıkılanlar için sıra dışı bir modele sahip olan çanta, kullanışlı yapısıyla göz dolduruyor. Klasik sırt çantalarından daha küçük olan çantanın 5 farklı renk seçeneği bulunuyor.

Kombinlerinizde fark yaratacak TECER Siyah Nakışlı Şık Kapitone Model Sırt Çantası’na bu linkten ulaşabilirsiniz.

8. Hem şık hem spor hem kullanışlı!

Shopper çantalara alternatif sayılabilecek bir modelle karşınızdayız. Siyah ve kahverengi renk seçenekleri bulunan Ladystyle Ciores Kapitone Omuz Çantası, 42 x 31 x 12 cm ebatlarıyla tüm eşyalarınızı alabilecek büyüklükte. Hem okulda hem günlük kombinlerinizle kullanabileceğiniz çanta, fermuarlı kapaması ve dikişli çift omuz askılarıyla oldukça kullanışlı. Kare kapitone dikişleriyle spor tarzınızı yansıtabileceğiniz çanta, askılarından sarkan metal detayıyla sıradan modellerden farklı olduğunu ortaya koyuyor.

Rahat kullanımıyla vazgeçilmeziniz olmaya aday Ladystyle Ciores Kapitone Omuz Çantası’nı satın almak istiyorsanız buradan ulaşabilirsiniz.

9. Klasiklerden sıkılanlar için rengarenk modeller

Kapitone dikişler ile zımba detayları birleştiren rengarenk modeller, özellikle ilkbahar ve yaz mevsimlerinin vazgeçilmezi olmaya hazır! Siyah ve bej renkleri de bulunan Defacto Zincirli Suni Deri Çapraz Çanta’yı, ayarlanabilir zincir askısı sayesinde hem uzun çapraz hem kısa omuz çantası olarak kullanmak mümkün. Canlı turuncu ve koyu yeşil gibi renkleri dışında krem ve siyah renkleri de bulunan, suni deriden üretilen çantanın en dikkat çekici özelliği ise ön kısmında bulunan minik zımba detayları. Bu detaylarla daha şık görünen klips kapamalı çanta aynı zamanda oldukça hesaplı!

Hem spor hem klasik ayakkabılarla kombinleyebileceğiniz Defacto Zincirli Suni Deri Çapraz Çanta’yı satın almak istiyorsanız bu linke tıklamanız yeterli.

10. Pastel tonlardan vazgeçemeyenleri unutmadık

Pastel renklere bayılanlar, sizleri de unutmadık! Fahriye Evcen’in çantasından farklı olarak daha büyük kapitone dikişlere sahip Güce Lila Büyük Kapitoneli Plastik Zincirli Askılı El ve Omuz Çantası, ayarlanabilir deri askısına eklenmiş zincir detayıyla fark yaratıyor. 25 x 19 x 9 cm ebatlarında, küçük boyutlu olan çanta, mıknatıs kapaklı tasarımıyla kolay kullanılıyor. Suni deri ile üretilen model hem el hem omuz çantası olarak kullanılabiliyor. Günlük, iş ya da özel gün kombinleriyle de uyum sağlıyor.

Güce Lila Büyük Kapitoneli Plastik Zincirli Askılı El ve Omuz Çantası’nı satın almak için buraya tıklayın!

