İkinci Fatih Portakal vakası! Ersin Düzen gelen mesajı okurken istemeden küfretti, çılgına döndü

Berker İşleyen

Ünlü sunucu Ersin Düzen, gerçekleştirdiği bir canlı yayında bir izleyicinin attığı mesajı okurken talihsiz bir canlı yayın kazası yaşadı. İşte detaylar...

Now Spor ekranlarında Efsane Futbol isimli programı sunan Ersin Düzen canlı yayında gelen mesajı okurken farkında olmadan küfretti.

CANLI YAYIN KAZASI

İkinci Fatih Portakal vakası! Ersin Düzen gelen mesajı okurken istemeden küfretti, çılgına döndü 1

Mesaj gönderen bir izleyici "Aydın'dan Yılmaz Kuyucu, İzmir Dar..cık köyünden selamlar...' diyerek bir canlı yayın kazasına imza attı.

FARK EDİNCE ÇOK SİNİRLENDİ

İkinci Fatih Portakal vakası! Ersin Düzen gelen mesajı okurken istemeden küfretti, çılgına döndü 2

Yaşanan bu olayın ardından bir hayli sinirlenen Ersin Düzen, "Bu komik mi? Bence hiç komik değil, siz gülmeye devam edin. Bundan dolayı gülüp eğleniyorsanız gülmeye devam edin hiç problem değil" şeklinde tepki gösterdi.

FATİH PORTAKAL DA YAŞAMIŞTI

İkinci Fatih Portakal vakası! Ersin Düzen gelen mesajı okurken istemeden küfretti, çılgına döndü 3

Benzer bir olay daha önce FOX TV'de haber sunarken Fatih Portakal'ın başına gelmişti.

Canlı Skor

