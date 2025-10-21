İkinci Fatih Portakal vakası! Ersin Düzen gelen mesajı okurken istemeden küfretti, çılgına döndü

Now Spor ekranlarında Efsane Futbol isimli programı sunan Ersin Düzen canlı yayında gelen mesajı okurken farkında olmadan küfretti.

CANLI YAYIN KAZASI

Mesaj gönderen bir izleyici "Aydın'dan Yılmaz Kuyucu, İzmir Dar..cık köyünden selamlar...' diyerek bir canlı yayın kazasına imza attı.

FARK EDİNCE ÇOK SİNİRLENDİ

Yaşanan bu olayın ardından bir hayli sinirlenen Ersin Düzen, "Bu komik mi? Bence hiç komik değil, siz gülmeye devam edin. Bundan dolayı gülüp eğleniyorsanız gülmeye devam edin hiç problem değil" şeklinde tepki gösterdi.

FATİH PORTAKAL DA YAŞAMIŞTI

Benzer bir olay daha önce FOX TV'de haber sunarken Fatih Portakal'ın başına gelmişti.