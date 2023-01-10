İkinci kez anne olan Sinem Kobal son paylaşımıyla dikkat çekti! "Yaş aldıkça güzelleşiyor"

Güzel oyuncu Sinem Kobal, 2016 senesinde Kenan İmirzalıoğlu ile Cunda Adası'nda nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift 2020 yılında ilk kızları Lalin'i kucağına almıştı. Geçtiğimiz yıl ilk kez Lalin ile anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü çift, ikinci kızlarına kavuşmuştu. Ünlü çift, kızlarına Leyla adını vermişti.

İkinci çocukları Leyla ile bir kez daha bebek mutluluğu yaşayan ünlü çift sosyal medyanın ilgi odağı olmuştu.



Hayranlarıyla sosyal medya üzerinden buluşmayı ihmal etmeyen Sinem Kobal doğum kilolarından hızla kurtulmuştu. Güzel oyuncudan yeni pozlar geldi. Transparan bluzu ile dikkat çeken Sinem Kobal sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Pozlarını ardı ardına paylaşan Sinem Kobal'ın bu karesine de hayranları alev emojileri yağdırdı.



