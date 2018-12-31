2007 yılında 'Dünyanın en güzel kızı' seçilerek tüm dünyaya adını duyuran Thylane Blondeau, bir kez daha 'Dünyanın en güzel kızı' seçildi.

İkinci kez 'Dünyanın en güzel kızı' seçildi

Her sene binlerce insan arasından dünyanın en güzel/yakışıklı yüzünü seçen TC Candler, 2018 yılının en güzel yüzü olarak Thylane Blondeau’yu seçtiğini duyurdu.

Dünyanın en güzel yüzü seçilen Thylane Blondeau sosyal medya hesabından yaptığı kısa açıklamada: “Asla bir numara olduğumu düşünmedim. Herkese çok müteşekkirim. Umarım ailenizle birlikte güzel bir yıl geçirirsiniz. Hepinize çok sevgiler.” dedi.

Genç kız Vogue Fransa'da yer alan en genç model unvanını da elinde bulunduruyor. Thylane'nin babası futbolcu Patrick Blondeau ve annesi ise moda tasarımcısı Veronika Loubry.