İkinci olduğu yarışta madalyasını vermediler! 10 yaşındaki Öykü Zeynep'in hevesi kursağında kaldı: "Gidin istediğiniz yere şikayet edin"

Hafta sonu Antalya'nın Kaş ilçesinde yarı maraton düzenlendi. 160 kişinin katıldığı yarışta ailesiyle Bodrum'dan gelen Öykü Zeynep de yer aldı. 10 yaşındaki lisanslı atlet Zeynep, organizasyona para ödeyip kaydını yaptırdı.
Öykü Zeynep'in adı resmi yarış listesinde yer aldı. Zeynep, 160 kişinin katıldığı 6 kilometrelik parkuru kadınlarda ikinci olarak bitirmeyi başardı. Ancak, Sözcü'de yer alan habere göre, ödül töreninde adı anonslanmasına rağmen kürsüye çıkamadı.
Zeynep’in ailesi ve antrenörü Fatma Özkan yarışmanın organizatörü Polat Dede ile görüştü. Dede, “Yarışabilir ama 18 yaşından küçük olduğu için yönetmeliğe göre madalya vermiyoruz, kürsüye çıkamaz, gidin istediğiniz yere şikayet edin” dedi.
Anne Meryem Çankaya “Ödüllendireceklerine cezalandırıyorlar. Bir sporcu kolay yetişmiyor” diyerek tepkisini dile getirdi.