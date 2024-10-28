SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. İkinci olduğu yarışta madalyasını vermediler! 10 yaşındaki Öykü Zeynep'in hevesi kursağında kaldı: "Gidin istediğiniz yere şikayet edin"

İkinci olduğu yarışta madalyasını vermediler! 10 yaşındaki Öykü Zeynep'in hevesi kursağında kaldı: "Gidin istediğiniz yere şikayet edin"

28.10.2024 10:53
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 yaşındaki lisanslı atlet Öykü Zeynep Çankaya, Kaş'ta düzenlenen yarı maratonda 1200 lira kayıt parası verip yarıştı. Öykü Zeynep yarışta ikinci olma başarısını da gösterdi ancak hiç beklemediği bir durumla karşılaştı: 18 yaşından küçük diye ödülünü verilmedi, iddiaya göre "Gidin istediğiniz yere şikayet edin" dendi.

İkinci olduğu yarışta madalyasını vermediler! 10 yaşındaki Öykü Zeynep'in hevesi kursağında kaldı: "Gidin istediğiniz yere şikayet edin"

Hafta sonu Antalya'nın Kaş ilçesinde yarı maraton düzenlendi. 160 kişinin katıldığı yarışta ailesiyle Bodrum'dan gelen Öykü Zeynep de yer aldı. 10 yaşındaki lisanslı atlet Zeynep, organizasyona para ödeyip kaydını yaptırdı.

ADI ANONS EDİLDİ, KÜRSÜYE ÇIKAMADI

Öykü Zeynep'in adı resmi yarış listesinde yer aldı. Zeynep, 160 kişinin katıldığı 6 kilometrelik parkuru kadınlarda ikinci olarak bitirmeyi başardı. Ancak, Sözcü'de yer alan habere göre, ödül töreninde adı anonslanmasına rağmen kürsüye çıkamadı.

401jpg-vxhJhElRikGwWzLzYRAjnQ

ORGANİZATÖR: GİDİN İSTEDİĞİNİZ YERE ŞİKAYET EDİN

Zeynep’in ailesi ve antrenörü Fatma Özkan yarışmanın organizatörü Polat Dede ile görüştü. Dede, “Yarışabilir ama 18 yaşından küçük olduğu için yönetmeliğe göre madalya vermiyoruz, kürsüye çıkamaz, gidin istediğiniz yere şikayet edin” dedi.

s20maraton2jpg-mG0k6rn4gkir-1T_FTr0-Q

ANNE ÇANKAYA: ÖDÜLLENDİRECEKLERİNE CEZALANDIRIYORLAR

Anne Meryem Çankaya “Ödüllendireceklerine cezalandırıyorlar. Bir sporcu kolay yetişmiyor” diyerek tepkisini dile getirdi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
antalya Atlet atletizm maraton
En Çok Okunan Haberler
Narin'in ağabeyi peş peşe paylaştı, 45 dakika sonra sildi

Narin'in ağabeyi peş peşe paylaştı, 45 dakika sonra sildi

'Öcalan' çağrısında çok konuşulacak 'kürsü' detayı

'Öcalan' çağrısında çok konuşulacak 'kürsü' detayı

Kenan Yıldız İtalya derbisine damga vurdu! Oyuna girdi maçı çevirdi

Kenan Yıldız İtalya derbisine damga vurdu! Oyuna girdi maçı çevirdi

Milli yıldızın ilk maçında çapraz bağları koptu!

Milli yıldızın ilk maçında çapraz bağları koptu!

Mourinho'dan beklenmedik açıklama! "Hayal kırıklığı yaşadım"

Mourinho'dan beklenmedik açıklama! "Hayal kırıklığı yaşadım"

İnanılmaz! Kerem Aktürkoğlu 4 dakikada 2 gol attı

İnanılmaz! Kerem Aktürkoğlu 4 dakikada 2 gol attı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Su geçirmez, dayanıklı, konforlu! Adidas Terrex indirimi devam ediyor

Su geçirmez, dayanıklı, konforlu! Adidas Terrex indirimi devam ediyor

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.