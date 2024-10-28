İkinci olduğu yarışta madalyasını vermediler! 10 yaşındaki Öykü Zeynep'in hevesi kursağında kaldı: "Gidin istediğiniz yere şikayet edin"

Hafta sonu Antalya'nın Kaş ilçesinde yarı maraton düzenlendi. 160 kişinin katıldığı yarışta ailesiyle Bodrum'dan gelen Öykü Zeynep de yer aldı. 10 yaşındaki lisanslı atlet Zeynep, organizasyona para ödeyip kaydını yaptırdı.

ADI ANONS EDİLDİ, KÜRSÜYE ÇIKAMADI

Öykü Zeynep'in adı resmi yarış listesinde yer aldı. Zeynep, 160 kişinin katıldığı 6 kilometrelik parkuru kadınlarda ikinci olarak bitirmeyi başardı. Ancak, Sözcü'de yer alan habere göre, ödül töreninde adı anonslanmasına rağmen kürsüye çıkamadı.

ORGANİZATÖR: GİDİN İSTEDİĞİNİZ YERE ŞİKAYET EDİN

Zeynep’in ailesi ve antrenörü Fatma Özkan yarışmanın organizatörü Polat Dede ile görüştü. Dede, “Yarışabilir ama 18 yaşından küçük olduğu için yönetmeliğe göre madalya vermiyoruz, kürsüye çıkamaz, gidin istediğiniz yere şikayet edin” dedi.

ANNE ÇANKAYA: ÖDÜLLENDİRECEKLERİNE CEZALANDIRIYORLAR

Anne Meryem Çankaya “Ödüllendireceklerine cezalandırıyorlar. Bir sporcu kolay yetişmiyor” diyerek tepkisini dile getirdi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır