İkinci Şans nerede çekildi? İkinci Şans filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yapımcılığını Avşar Film’in, hem senaryosunu hem yönetmenliğini Özcan Deniz’ın üstlendiği, başrollerini Özcan Deniz, Nurgül Yeşilçay, Mesut Can Tomay, Afra Saraçoğlu ve Berrin Arısoy’un paylaştığı İkinci Şans filmi bu akşam Fox TV'de yayınlanıyor. Matematik öğretmeni olan Yasemin, ile Cemal Et restoranın sahibi Cemal'in yollarının keşişmesi zamanla hüzünlü bir aşka dönüşecektir. Yıllar sonra ünlü ikili Özcan Deniz ile Nurgül Yeşilçay´ı yeniden bir aynı proje de yer aldığı İkinci Şans sinemalarda yayınlandığı dönemde adından sıkça söz ettirmişti.

İKİNCİ ŞANS NEREDE ÇEKİLDİ?

Özcan Deniz’in aynı zamanda senarist ve yönetmen olarak adını yazdırdığı filmin pazar sahneleri, Ayvalık Cunda’da çekildi.

İKİNCİ ŞANS FİLMİ KONUSU NEDİR?

Matematik öğretmenliği yapan Yasemin (Nurgül Yeşilçay), geçmişte yaptığı bazı hataları bir türlü aklından çıkaramamış, Çiçek adlı bir kız çocuğu sahibi, tedbirli bir kadındır. Cemal (Özcan Deniz) ise herkesin tanıdığı bir restoranın sahibi olan, daha günlük yaşayan ve kadınların her zaman ilgi gösterdiği bir gurmedir. Cemal'in de Mahmut adında bir oğlu vardır. Birbirinden oldukça farklı karakterlere sahip bu iki kişinin ilk tanışmaları kavgalı olsa da zamanla büyük ama iki taraf için de sürdürmesi zorlu bir aşk başlayacaktır.

İKİNCİ ŞANS OYUNCU KADROSU

İkinci Şans filmi oyuncuları arasında Özcan Deniz, Nurgül Yeşilçay, Mesut Can Tomay, Afra Saraçoğlu, Berrin Arısoy Akhasanoğlu, Fulya Şirin, Anıl Altınöz, Aybike Turan, Duygu Çelebi, Füsun Erbulak yer alıyor.



