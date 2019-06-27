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İkiziyle yer değiştirip cezaevinden firar etti

sesamos sesamos
YAŞAM  | 27.06.2019 23:36 | Son Güncelleme

Mersin E Tipi Kapası Cezaevi'nde açık görüş sırasında ikizi ile yer değiştirerek firar eden cinayet zanlısı, polisin ve infaz koruma memurlarının operasyonuyla yakalandı.

İkiziyle yer değiştirip cezaevinden firar etti

Kasten öldürme suçundan yaklaşık 1 yıldır Mersin E Tipi Kapalı Cezaevi'de tutuklu bulunan Murat A. (19), açık görüş sırasında kendisini ziyarete gelen ikiz kardeşi Hüseyin A. ile yer değiştirerek firar etti. Cezaevinde yüz tanıma sistemi olmadığından zanlının firar ettiğini bir süre sonra fark eden cezaevi yönetimi, durumu hemen polise bildirdi.

Şüphelinin gidebileceği yerlere operasyon düzenleyen polis ekipleri, infaz koruma memurlarıyla birlikte zanlıyı, merkez Akdeniz ilçesi Güneş Mahallesi'ndeki evinde yakaladı.

Firari cinayet zanlısı tekrar cezaevine konulurken, yer değiştirdiği ikiz kardeşi de gözaltına alındı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
mersin firar cezaevi

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