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İkizler burcu Temmuz 2020 aylık burç yorumu (23 Mayıs - 22 Haziran)

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 27.06.2020 22:51 | Son Güncelleme

23 Mayıs - 22 Haziran tarihleri arasında doğan ikizler burçlarını bu ay neler bekleyecek? İkizler burcunu 2020 Temmuz ayında aşk, sağlık ve kariyeri nasıl olacak? İşte İkizler Burcu Temmuz 2020 aylık burç yorumu...

İkizler burcu Temmuz 2020 aylık burç yorumu (23 Mayıs - 22 Haziran)

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Temmuz ayı ikizler burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Mayıs - 22 Haziran tarihleri arasında doğan ikizler burçlarını bu ay neler bekleyecek? İkizler burcunu 2020 Temmuz ayında aşk, sağlık ve kariyeri nasıl olacak? İşte İkizler Burcu Temmuz 2020 aylık burç yorumu...

İkizler burcu Temmuz 2020 aylık burç yorumu (23 Mayıs - 22 Haziran)

Geçmişte yaşadığınız bazı korkularınız peşinizi bırakmıyor. Bilinçaltınızdan bunları silmeli, korkularınızla yüzleşerek hayatınıza devam etmelisiniz. Bu ay ortaklık yapmak istediğiniz insanları tekrar gözden geçirmenizi önereceğimiz çok dikkatli olmanız gereken bir ay olacak. Özellikle özel hayatınızda ve ortak iş yaptığınız insanlarla çalışırken temkinli yaklaşmalısınız. Prensiplerinizden uzaklaştığınız zaman korktuğunuz birçok şeyin gerçekleştiğini görebileceğiniz bir ay olacak.

İkizler burcu 2020 Temmuz ayı aşk yorumu

Evli ikizler bu ay eşiyle büyük fırtınalar atlatabilir. Bazen karşınızdakine dayanamayıp her şeyi söylemek istiyorsunuz ama bu gerginliği bir köşeye bırakıp sakinleşmeyi deneyin. Yuvanızın yıkılmasını istemiyorsunuz, biraz sessiz kalıp alttan almanız en doğrusu. Kazanan siz olacaksınız.

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İkizler burcu 2020 Temmuz ayı kariyer yorumu

Bu ay yeni başlangıçlar, yeni atılımlar ve yeni planlar yapmayın. Aldığınız ani kararların harekete geçmeden önce tekrar tekrar düşünün. İş hayatınızda yine zekanız ve harika çözümlerinizle baş döndürüyorsunuz. Yöneticileriniz ve çevrenizdeki herkes yeteneklerinizi bir kez daha fark edecek, imrenecek size bakacaklar.

İkizler burcu 2020 Temmuz ayı sağlık yorumu

Düzenli ve sağlıklı yemek alışkanlığı olmayan ikizler bu ay sağlıklarıyla ilgili sorun yaşayabilirler. Kısa bir süre içinde spora başlamalı, sağlıklı beslenmek için diyetisyene gitmelisiniz. Aksi halde yeme alışkanlıklarınızdan dolayı vücudunuz kötü sinyaller verebilir.

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