İklim değişikliği farkındalığı için Hopa'dan Hatay'a yelkenliyle gidecekler

ARTVİN (AA) - İklim değişikliğine dikkat çekmek için Türkiye'nin Artvin'in Hopa ilçesinden Hatay'a yelkenli tekneyle geçmeyi planlayan yelken eğitmeni Murat Tan ve amatör denizci Emre Diyar’ın yolculuğu başladı.

İlçedeki Hopa Limanı'nda yelkenli teknedeki tüm hazırlıklarını tamamlayan Tan ve Diyar ikilisi "Geleceğe Yelken açıyoruz" sloganıyla küresel ısınmaya bağlı olarak yaşanan iklim değişikline dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla denize açıldı.

İkili, teknenin motorunu kullanmadan yelken gücü ve tekenin üzerinde kurulu olan güneş panellerinden elde edecekleri enerji ile Karadeniz, Marmara, Ege Denizi ve Akdeniz'i geçerek Hatay Arsuz'da Türkiye turunu tamamlamayı planlıyor.

Murat Tan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllardır yelken sporuyla ilgilendiğini ve şuan da İzmir’de bir yelken okulunda baş eğitmenlik yaptığını söyledi.

Sera gazı salınımı, karbon ayak izi gibi doğaya zarar veren unsurlar nedeniyle yaşanan iklim değişikliğinin doğanın yavaş yavaş yok olmasına sebebiyet verdiğini kaydeden Tan, yaşanan bu duruma dikkat çekerek toplumda bir duyarlılık oluşturmayı amaçladıklarını dile getirdi.

​​​​​​​Gezinin Hopa Limanı’ndan başlayarak Hatay Arsuz'da sonlanacağını kaydeden Tan, "Güzergah boyunca bütün kıyılarımızdan numune sular alacağız. Bu suları analize gönderip problemleri sorunları belirleyerek tüm halkımıza anlatmak istiyoruz. Konumuz sadece deniz kenarında yaşayan insanlar değil. Deniz hepimizin denizi, vatan hepimizin vatanı." dedi.

Son iki yıldır ülkede yaşanan afetlerin birçoğunda gönüllü olarak görev aldığını anlatan Tan, “Bu afetlerin iklim değişikliği nedeniyle yaşandığını gözlerimizle gördük. Çiğli Belediye Başkanı ve Avrupa İklim Paktı Türkiye Büyükelçisi olan Utku Gümrükçü’nün fikriyle “Geleceğe Yelken Açıyoruz” sloganıyla bu projeyi hayata geçirdik” ifadelerini kullandı.

Toplamda 1500-1600 deniz mili yol alacaklarını kaydeden Tan, rüzgara da bağlı olarak 16-17 güne Arsuz’a ulaşmayı planladıklarını aktardı.

Tan, yolculuk esnasında teknede asla fosil yakıt kullanmayacaklarını belirterek, "Sadece güneş ve rüzgar enerjisiyle yol olacağız. Hiç durmadan yol alacağız. Rüzgar dindiğinde ister istemez duracağız. Yiyecek olarak da hazır ürün kullanmayacağız. El yapımı yiyecekler olacak." dedi.

Emre Diyar da amatör denizci olduğunu ifade ederek rüzgar enerjisi ve güneş enerjisi ile Hopa’dan Hatay'a gideceklerini söyledi.

Diyar, "Bu yolculuktaki amacımız doğayla barışık şekilde bu yolculuğun yapılıyor olmasını göstermek, iklim değişikliğine su sıcaklıklarının farklılığına, balıkçıların sorunlarına ve vatandaşlarımızın iklimle ilgili yaşadığı sorunlara dikkat çekmek." diye konuştu.

Yolculuk boyunca her il sınırından su numuneleri alacaklarını ve bu numuneleri analiz için ilgililere ileteceklerini kaydeden Diyar, şöyle konuştu:

"Seneye yine bunu tekrarlamak istiyoruz. Böylelikle bu yılla gelecek yıl arasındaki farkı karşılaştıracağız. Denizlerde görünen plastiklerden daha çok görünmeyen plastik partiküller var ve deniz doğasının değişmesine neden oluyorlar. Deniz siteminin korunması çok önemli, bu projeyi bunun için yaptık. Nerelerde sıkıntılar var bunları tespit etmek istiyoruz ki sorunları çözelim."

Hopa Liman Başkanı Fuat Solak da böylesine önemli anlamlı bir projenin başlangıcının Hopa Limanı’ndan başlıyor olmasından son derece memnun olduklarını kaydetti.

Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi de ikiliye Hatay'dan meydana gelen orman yangınlarında yok olan ormanlık alanlara ekilmesi için sembolik olarak çam kozalağı verdi.

