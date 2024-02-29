İklim Tamkan'ın iddiaları sonrası Fırat Tanış sessizliğini bozdu! "Yıllarca varlığını savunduğum..."

2022 yılında 8 yıllık evliliğini noktalayan Fırat Tanış, ayrılığın ardından piyanist İklim Tamkan ile aşk yaşamaya başladı. Çift 2023 eylül ayında ayrıldı ancak İklim Tamkan'ın iddialarına göre Tanış, peşini bırakmayıp psikolojik şiddet uyguladı.

Yaşadıklarını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaşan Tamkan'ın iddiaları ardından gözler Fırat Tanış'a çevrildi.

Tanış hakkında bir iddia da ünlü oyuncu Gonca Vuslateri'den geldi. Oyuncu "Eminim kendisi yüzünden terapist kapılarında uyuyan kadın meslektaşları biraz olsun huzur bulmuştur" açıklamasında bulundu.

Fırat Tanış iddialar sonrası sessizliğini bozdu. Oyuncu "Yıllarca varlığını savunduğum 6284 nolu yasanın gücünün ve toplumun kadının beyanı temelinde örgütlenmesinin gelecek yıllarda kendi kız çocuğum dahil herkesin iyiliğine olduğunun bilincindeyim. Bu nedenle bir açıklama yapmanın doğru olmadığını düşünüyorum" dedi.

Fırat Tanış konuyu yargıya taşıdığını ifade etti.







