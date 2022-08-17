İkna yoluyla 2 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu bölücü terör örgütü PKK'dan kaçan 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu 2 terörist daha PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teröristlerin 2011-2014'te terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Sürdürülen ikna çalışmaları sonucu 1 Ocak'tan bu yana teslim olan örgüt mensubu sayısı 72'ye yükseldi.
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