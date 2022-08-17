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İkna yoluyla 2 terörist daha teslim oldu

17.08.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkna yoluyla 2 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu bölücü terör örgütü PKK'dan kaçan 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu 2 terörist daha PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teröristlerin 2011-2014'te terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucu 1 Ocak'tan bu yana teslim olan örgüt mensubu sayısı 72'ye yükseldi.

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