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İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ’dan trafik haftası mesajı

KARABÜK HABERLERİ  | 07.05.2020 17:49 | Son Güncelleme

Karabük İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, trafik haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.Tuğ mesajında, ülkemizde trafik kazalarının her yıl çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine, çok sayıda insanın yaralanmasına ve çok ciddi maddi hasarlar oluşturarak can, mal ve iş gücü kaybına neden olduğunu belirterek, “Bugün dünyayı ve ülkemizi kasıp kavuran ve gün itibariyle dünyada 241 bin, ülkemizde de 3 bin 450 civarında vatandaşımızın ölüme yol açan bir virüsün (Covid-19) ülkemizde ve tüm dünyada oluşturduğu kaos ve en üst alarm durumuna karşın; trafiğin her yıl değişmeyen bu ölümcül, yakıcı ve yıkıcı tablosu karşısındaki genel duyarsızlık, ülkemizdeki 83 milyon yol kullanıcısı olarak hepimizi bir kez daha ve derinden düşündürmelidir.

İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ’dan trafik haftası mesajı

Karabük İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, trafik haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Tuğ mesajında, ülkemizde trafik kazalarının her yıl çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine, çok sayıda insanın yaralanmasına ve çok ciddi maddi hasarlar oluşturarak can, mal ve iş gücü kaybına neden olduğunu belirterek, “Bugün dünyayı ve ülkemizi kasıp kavuran ve gün itibariyle dünyada 241 bin, ülkemizde de 3 bin 450 civarında vatandaşımızın ölüme yol açan bir virüsün (Covid-19) ülkemizde ve tüm dünyada oluşturduğu kaos ve en üst alarm durumuna karşın; trafiğin her yıl değişmeyen bu ölümcül, yakıcı ve yıkıcı tablosu karşısındaki genel duyarsızlık, ülkemizdeki 83 milyon yol kullanıcısı olarak hepimizi bir kez daha ve derinden düşündürmelidir. Trafik kazalarının gerçekleşme nedenlerine bakıldığında, meydana gelen kazaların yüzde 95’inin insan hatasından kaynaklandığı görülmektedir. Bu durumun önüne geçmek için İçişleri Bakanlığımız ve Emniyet Genel Müdürlüğümüz trafik eğitimine büyük önem vererek ‘Trafik kurallarına duyarlı ve bu kuralların uygulamaya geçirilmesinde bilinçli yeni nesiller yetiştirmek’ için çalışmalar yürütmektedir” ifadelerini kullandı.
Kurallara uymanın kendimizi ve sevdiklerimizi hayata bağlayacağını kaydeden Tuğ, şu ifadelere yer verdi: “Trafikte emniyet kemeri kullanımı, ölümleri ve ölümcül yaralanma riskini çok büyük oranda azaltmaktadır. Seyir halinde takip mesafesini korumak, hız limitlerine uymak, hatalı sollama yapmamak, yaya geçitlerine yaklaştığımızda hızımızı azaltarak önceliği yayalara vermek, ambulans, itfaiye ve güvenlik araçları ile diğer acil müdahale araçlarına trafikte fermuar tekniği ile yol vermek bizim sevdiklerimizin ve diğer tüm insanların hayatlarını kolaylaştıracak ve emniyete alacak temel kurallardır.”

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