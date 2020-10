İl Müdürü Fillikçioğlu, Amatör Spor Haftası’nı kutladı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu Amatör Spor Haftası’nı kutlayarak, “Çocuklarımızı spora kazandırmak en büyük hedefimizdir” dedi.

İl Müdürü Fillikçioğlu yaptığı açıklamada, “Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından her yıl ortaklaşa planlanan, her yaştan insanın spor yapması için düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen Amatör Spor Haftası bu yıl 05-11 Ekim 2020 tarihleri arasında tüm Türkiye’de farklı etkinliklerle kutlanması planlanmıştır. Ancak planlanan Amatör Spor Haftası kutlama etkinlikleri, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün “Koronavirüs Ek Tedbirler” konulu genelgesi dikkate alınarak Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tüm Türkiye’de iptal edilmiştir. Amatör spor ile 7’den 70’e insanların spora kazandırılması, özellikle çocuklarımızın spora başlamalarını sağlamak en önemli hedeflerimizdir. Ayrıca gençlerimizin de zararlı alışkanlıklardan uzak tutulmasını sağlayacak en güzel aracın spor olduğu da tüm dünya tarafından kanıtlanmıştır. Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, amatör spora verdiği büyük desteğiyle sporun tabana yayılmasını, halkımızın, çocuklarımızın ve gençliğimizin spor yapmasını, onlara sağlıklı yaşam biçimi sunmasını hedeflemektedir. Sporun bir ülkedeki birleştirici gücünü hepimiz görmekteyiz. Aydın’da da spor ile birçok zorluğun üstesinden gelebilir, geleceğimiz olan çocuklarımızın hayatlarını sağlıklı ve zararlı alışkanlıklardan arınmış olarak garanti altına alabiliriz. Yine gençlerimizin bağlı oldukları kulüplerin ve başarılı sporcuların tanıtılması, sosyal sorumluluk duygusunun oluşturulması yönüyle kişi ve kurumların sponsorluk yapmaya teşvik edilerek spor bilinci ve kültürünün oluşturulması hedeflerimiz arasındadır” dedi.

“Spor kurslarımız devam ediyor”

İl Müdürü Fillikçioğlu, spor kurslarının devam ettiğini belirterek, “Pandemi süresince durağan yaşamın insan sağlığı üzerindeki etkilerine karşı, evlerinde hareketsiz kalan vatandaşlarımızın fiziksel etkinlik yapmaları amacıyla çeşitli sportif aktiviteler ve sağlıklı yaşam kursları verilerek kontrollü normalleşme döneminde bedensel ve zihinsel olarak sağlıklı bir şekilde geçirmeleri için İl Müdürlüğü’müz tarafından sosyal medya aracılığıyla canlı yayın ile spor kurslarına devam edilmektedir. Ayrıca belli branşlarda alınan önlemler kapsamında tesislerimizde antrenörlerimiz tarafından spor kursları verilmektedir” diye konuştu.

“Vatandaşları spora davet etti”

Tüm 7’den 70’e Aydınlı vatandaşlarımızı ruhen ve bedenen sağlıklı bir yaşam geçirmeleri için spora davet eden Fillikçioğlu, “Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak uzun ömürler diliyorum. Spora gönül vermiş her yaştan tüm vatandaşlarımızın korona virüs tedbirleri kapsamında iptal edilen Amatör Spor Haftası kutlu olsun” ifadelerini kullandı.