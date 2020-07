İl Sağlık Müdürü Oruç’tan “korona bayram etmesin” uyarısı

Pandemiyle mücadele sürecinde ülke olarak birçok kritik eşikten başarıyla geçildiğini belirten Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Kurban Bayramı’nda da toplum olarak yine kritik eşiklerden birinden geçeceğiz. Böylece bayramı bizim yerimize koronanın yapmasına izin vermeyelim” dedi.

Herkesin sevdikleriyle bir araya geldiği bayram günlerinde, bulaş oranının artabileceğini, bu nedenle her zamankinden daha dikkatli olunması gerektiğini belirten İl Sağlık Müdürü Oruç, tüm Samsunlulara seslenerek, “Lütfen bu bayramı sevdiklerimizi korumak için mesafeli yaşayalım. Ziyaretlerimizi sınırlı tutalım. Uzaktan ve mümkünse telefonla, görüntülü olarak görüşerek bayramlaşalım. Yakın temastan kaçınalım. Bir bayram daha birbirimize hasret olalım ama sağlıklı olalım. Bu bayram birbirimize olan sevgimizi, saygımızı ve güçlü aile bağlarımızı, sevdiklerimize mesafemizi koruyarak gösterelim. Bayramda kalabalıkla teması önlersek, bulaşmayı ve koronayı da önleriz” diye konuştu.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi ve İl Müftülüğünün belirlediği alanlar dışında kurban satış ve kesiminin yasaklandığını, kişilerin evlerinin bahçesinde yapacağı kurban kesiminin bu kapsam dışında bırakıldığını hatırlatan Oruç, herkesin virüsün yayılımının engellenmesi ve daha az kişiyle temas edilmesi için alınan bu karara uymasının önem arz ettiğini, koronaya karşı ancak kurallara uyulursa başarılı sonuç alınabileceğini ifade etti.

Koronaya karşı bayram döneminde verilecek mücadelenin bayram öncesi kurban satış alanlarında başlayacağını ifade eden Oruç, vatandaşların korona virüsün en rahat yayılım gösterdiği bu kalabalık ortamda uzun süre kalmadan işlemlerini halletmesi gerektiğini, bu süre zarfında kesinlikle maskenin çıkarılmaması, özellikle para gibi birçok kişinin temas ettiği materyallere dokunduktan sonra, ellerin mutlaka el antiseptiğiyle temizlenmesi ve önceki yıllarda el sıkışarak yapılan pazarlıkların artık el teması yapılmadan tamamlanması gerektiğini vurguladı.

Kurban kesimi, parçalanması ve dağıtımı safhalarında da büyük özen gösterilmesi gerektiğini ifade eden ve işlemler sırasında gerekli olmayan kişilerin kesinlikle bu alanlarda olmamasını isteyen Sağlık Müdürü Oruç, ayrıca kurban sonrası alandan ayrılmadan yenen toplu yemeklerin de ertelenmesinin doğru olacağını, ne kadar az temasla işlemler tamamlanırsa, bulaş riskinin o kadar azalacağının unutulmaması gerektiğini belirtti.

İşlemler sırasında hijyene geçmişe oranla çok daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Oruç, kişilerin virüs bulaşı olabileceğini düşündüğü yerlere dokunduktan sonra, ağız, burun ve gözle temas etmeden önce ellerini mutlaka 20-30 saniye süreyle sabunla ya da el antiseptiğiyle temizlemesi gerektiğini dile getirdi.

Hastalığın Türkiye’de son dönemde büyük oranda düğün, nişan, asker uğurlama gibi kalabalık ortamlarda yayılım gösterdiğini hatırlatan Oruç, bayramlaşma döneminin de böyle bir dönem olduğunu, virüse yayılma fırsatının verilmemesi gerektiğini, korona virüsüyle mücadelede geçmiş diye bir şey olmadığını, koronayla her gün sanki mücadelenin ilk günü gibi mücadele edilirse, gelecekteki sağlıklı günlerin korunabileceğine değindi.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü olarak bayram boyunca Acil Servislerde 7 / 24 sağlık hizmeti sunmak için gerekli tüm planlamaları yaptıklarını ve bayrama hazır olduklarını belirten Oruç, “Tüm Samsunluların Kurban Bayramını şimdiden kutluyorum, huzur, mutluluk ve her şeyden önemlisi sağlıklı bir bayram geçirmelerini diliyorum” sözlerine yer verdi.