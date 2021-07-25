İlayda Akdoğan "Kilo almışsın" yorumlarına yanıt verdi

'Umuda Kelepçe Vurulmaz', 'Dolunay' ve 'Oyunbozan' gibi dizilerle adından söz ettiren İlayda Akdoğan, son dönemde tatil pozlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Geçtiğimiz haftalarda İranlı basketbolcu sevgilisi Roham Kabir'le birlikte Muğla'nın Fethiye ilçesinde tatil yapan genç oyuncu, keyifli anlarını takipçileriyle de paylaşmıştı.

Instagram hesabında 1.1 milyon takipçisi bulunan Akdoğan, kendisine yapılan "Kilo almışsın" yorumlarına kayıtsız kalmadı.

23 yaşındaki İlayda Akdoğan; zayıf değil, sağlıklı olduğunu söyledi ve "Bilerek ve uğraşarak kilo aldım. Eskiden günde iki öğün yiyordum. Zayıftım ama kas kütlem azdı. Şimdi daha sık ve büyük porsiyonlar yiyorum ve bu halimi daha çok beğeniyorum" ifadelerini kullandı.



