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  4. İlayda Akdoğan "Kilo almışsın" yorumlarına yanıt verdi

İlayda Akdoğan "Kilo almışsın" yorumlarına yanıt verdi

25.07.2021 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak 'Dolunay' dizisinde rol alan ve İranlı basketbolcu Roham Kabir'le yaşadığı aşkla sık sık adından söz ettiren oyuncu İlayda Akdoğan, “Kilo almışsın” eleştirilerine cevap verdi.

İlayda Akdoğan "Kilo almışsın" yorumlarına yanıt verdi

'Umuda Kelepçe Vurulmaz', 'Dolunay' ve 'Oyunbozan' gibi dizilerle adından söz ettiren İlayda Akdoğan, son dönemde tatil pozlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Geçtiğimiz haftalarda İranlı basketbolcu sevgilisi Roham Kabir'le birlikte Muğla'nın Fethiye ilçesinde tatil yapan genç oyuncu, keyifli anlarını takipçileriyle de paylaşmıştı.

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Instagram hesabında 1.1 milyon takipçisi bulunan Akdoğan, kendisine yapılan "Kilo almışsın" yorumlarına kayıtsız kalmadı.

23 yaşındaki İlayda Akdoğan; zayıf değil, sağlıklı olduğunu söyledi ve "Bilerek ve uğraşarak kilo aldım. Eskiden günde iki öğün yiyordum. Zayıftım ama kas kütlem azdı. Şimdi daha sık ve büyük porsiyonlar yiyorum ve bu halimi daha çok beğeniyorum" ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Dolunay dizisi
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