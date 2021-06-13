İlayda Alişan, Serkay Tütüncü hakkında ilk kez konuştu

Final yapan Masumiyet dizisinde iki sevgiliyi oynayan Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan'ın rolleri gerçek olmuştu. Sürekli haklarında çıkan aşk haberlerini yalanlayan çift, geçtiğimiz günlerde çıktıkları Bodrum tatilde el ele yakalanmışlardı.

Alişan, önceki gün City's Nişantaşı'nda alışveriş turunda Snob Magazin objektiflerine takıldı. Keyifli halleriyle dikkat çeken oyuncu, özel hayatı hakkında kendisine yöneltilen soruya cevap verdi. İlayda Alişan,"İlişkimiz daha çok yeni. Her şey yolunda. Çok mutluyuz. Daha fazla soru sormayın." diyerek alışverişine kaldığı yerde devam etti.



