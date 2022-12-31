İlber Ortaylı'dan olay 'yılbaşı' itirafı! "Beni illet eder!" deyip verdi veriştirdi: "Gıcıklık olsun diye..."

İlber Ortaylı bir YouTube programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bu kez yılbaşı özel konseptiyle ekrana gelen programda Candaş Tolga Işık'ın yanında Tuna Ortaylı Kazıcı da vardı. 31 Aralık gecesinin Türkiye'dekinin aksine Avrupa'da cansız geçtiğini belirten İlber Ortaylı, "Noel ayrı gecedir. Avrupalılar Noel'de aileleriyle bir araya gelirler ama yılbaşında herkes kendi köyüne, tarlasına, plajına gider" diyerek eleştiride bulundu. İlber Ortaylı, yılbaşında dışarıya çıkıp gezmeyi sevmediğini söyleyince olanlar oldu.

İLBER ORTAYLI'DAN 'YILBAŞI' SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN YANIT: "YATAR UYURUM"

Candaş Tolga Işık'ın "Yılbaşında ne yaparsınız?" sorusuna "Yatar uyurum yanıtını veren İlber Ortaylı, izleyenleri gülümsetti.

"İnadına uyurum. 02.00'de yatacaksam, o gün 11.00'de uyurum. Hem gıcıklık olsun diye hem de canım istiyor diye bunu yaparım."

"YILBAŞINDA KİMSEYİ İSTEMEM"

Uyumasa bile çalıştığı için kimseyi istemediğini belirten İlber Ortaylı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ankara modern ve entelektüel bir yerdir. Geceleri birileri gelir, huy ederler. Buyursun gelsin. Ama ben yılbaşında gezmem, gitmem. Beni çok illet eder yılbaşı."



