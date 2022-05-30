İlber Ortaylı'nın rap müzikle imtihanı! Gazapizm, Uzi, Heijan, Muti ve Critical dinleyip yorumladı

Tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı, Kafa TV YouTube kanalında gazeteci Candaş Tolga Işık ile Türkçe rap şarkıları üzerine sohbet etti.

İlber Ortaylı rap müziklerinden Gazapizm'in Unutulacak Dünler, Uzi - Krvn, Heijan, Muti, Critical, Uzi - Le Cane şarkılarını dinleyip rap müzikler hakkında yorum yaptı.



Klipleri gülümseyerek izleyen Ortaylı, rap müziğin Chicago dahil dünyanın her yerinde aynı etkiyi yaptığını söyledi.

"RAP HER YERDE BÖYLE, İNSANLARA HİTAP EDİYOR"

Ortaylı, "Laflar fena değil ama telaffuz meselesi. Musikide telaffuz önemlidir. Bu musiki değil, edebiyatta değil ama enteresan.

Bunu yapanlar zeki insanlar, bir şeyler düşünüyorlar. Oturuyor 20 gün çalışıyor başka işi yok. Ama emek dediğin bu değil, bunun arkasında 20 sene olur, edebiyat öğrenir. Eline sazı almayla herkes Karacaoğlan ve Yunus Emre gibi olmuyor. Bunun arkasında bir eğitim olur ama yok. Ama bu rap her yerde böyle, enteresandır insanlara hitap ediyor. Herkese hitap edebilir. Doğrudur bunlar satar, bunlar herkesi dinleyen iltifat eden olur. Kendi çaplarında başarılıdır ama ne kadar kalıcı olur bilinmez" yorumunu yaptı.



