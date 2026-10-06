Orkun Işıtmak baba oluyor! Müjdeyi böyle duyurdu

Ünlü YouTuber Orkun Işıtmak, bir süredir aşk yaşadığı Merve Yorgancılar ile 2021 yılında nikâh masasına oturmuştu.

Sosyal medya hesaplarından evliliklerine dair paylaşımlarda bulunan Işıtmak ve Yorgancılar'dan hayranlarını sevindiren bir haber geldi. New York gezileri sırasında birlikte geçirdikleri anları sık sık takipçileriyle paylaşan çiftten Orkun Işıtmak, baba olacağını duyurdu.

Işıtmak, "Merve'nin size bir duyurusu var" ifadeleriyle yaptığı paylaşımda, eşi Merve Yorgancılar'ın karnını gösterdiği anlara yer verdi.

İkili, bebek müjdesini "Macera dolu Amerika" notuyla paylaşırken, haberi alan sevenleri ve takipçileri de tebrik mesajlarıyla çifti kutladı.