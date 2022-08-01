YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. İlçede kurdukları fabrika ile sanayinin yükünü taşıyan paletleri üretiyorlar

İlçede kurdukları fabrika ile sanayinin yükünü taşıyan paletleri üretiyorlar

01.08.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Havza ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırım yapan iki ortak, kurdukları fabrika ile 30 kişiyi istihdam ederken, ürettikleri yük taşımada kullanılan ahşap paletlerle Türkiye genelinde birçok sanayi kuruluşunun ihtiyacını karşılıyor - Fabrika ortaklarından Temel Erkan: - "Öncelikli hedefimiz Havza OSB'de üretim yapan fabrikalardı ama birçok ilden gelen talepler ile birçok yere palet göndermeye başladık"

ÖZGÜR UYAROĞLU - Samsun'un Havza ilçesinde yatırım yapan iki ortak, kurdukları fabrika ile hem istihdam sağlıyor hem de ürettikleri yük taşımada kullanılan ahşap paletlerle Türkiye genelinde birçok sanayi kuruluşunun talebine karşılık veriyor.

Girişimci Temel Erkan ve Yahya Şenkal, hava, deniz ve kara ulaşım ağına yakınlığı nedeniyle gün geçtikçe gördüğü talep artan Havza Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yaptıkları yaklaşık 2 milyon dolarlık yatırımla, ilk etapta 30 kişiye iş imkanı sundu.

Toplam 3 bin metrekare kapalı üretim alanına sahip fabrikada talep doğrultusunda günde bin 500 palet üreten Erkan ve Şenkal'ın hedefi üretimle birlikte çalışan sayısını da artırmak.

- İlçe için üretime başladılar her yerden talep gelmeye başladı

Fabrika ortaklarından Temel Erkan, AA muhabirine, piyasada oluşan talep doğrultusunda ahşap palet üretimi işine girdiklerini söyledi.

Fabrikayı tamamen öz kaynakları ile kurduklarını anlatan Erkan, şöyle devam etti:

"Ortağım ile birlikte yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde piyasada ciddi bir ihtiyaç olduğunu gördük. Bunun üzerine palet üretimine karar verdik. Havza OSB ulaşım imkanları bakımından merkezi bir konumda olduğu için burayı tercih ettik. Öncelikli hedefimiz Havza OSB'de üretim yapan fabrikalardı ama birçok ilden gelen talepler ile birçok yere palet göndermeye başladık. İşletmemizi tamamen öz kaynaklarımız ile kurduk ve yaklaşık 2 milyon dolara mal oldu." dedi.

Erkan, özellikle sanayinin yoğun olduğu illerden talep geldiğini aktardı.

Ortaklardan Yahya Şenkal ise ülkenin büyük, küçük demeden yapılacak yatırımlarla büyüyeceğini ifade ederek, "Şu an imalatta 28 kişi istihdam ediyoruz. Toplam 30 kişi çalışıyor. Tam kapasite çalıştığımızda 60 kişi çalışan sayısına ulaşacağız. İnşallah birkaç ay içinde bu sayıyı bulacağız. Fabrikamız iki ay önce imalata başladı. Tam kapasiteye ulaştığımızda günlük 3 bin 500 ila 4 bin palet üretimini yakalayacağız inşallah." diye konuştu.

Her firmadan farklı ölçülerde palet talebi geldiğini anlatan Şenkal, talepleri en iyi şekilde karşılamaya çalıştıklarını, hedeflerinin daha çok insana iş imkanı sunmak olduğunu sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali sona erdiUluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali sona erdi
Anahtar Kelimeler:
Samsun ahşap palet

Samsun Namaz Vakitleri 1 Ağustos Pazartesi

İmsak
03:37
Sabah
05:23
Öğle
12:46
İkindi
16:41
Akşam
20:00
Yatsı
21:37

Samsun Nöbetçi Eczaneler 1 Ağustos Pazartesi

Anıl Eczanesi
Ilkadim
Yeni Yaşam Eczanesi
Ilkadim
Alper Eczanesi
Canik
Umut Eczanesi
Atakum
Marina Eczanesi
Atakum
Alper Eczanesi
Tekkekoy
Yeni Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ölüm nedeni herkesi şaşırttı! Fazla sevinince bir anda...

Ölüm nedeni herkesi şaşırttı! Fazla sevinince bir anda...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Yüksek hız yaramadı! Onlar hastaneye yetişmek istedi ama...

Yüksek hız yaramadı! Onlar hastaneye yetişmek istedi ama...

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.