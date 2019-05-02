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İlçeyi ayağa kaldıran olay! 2 küçük çocuk her yerde aranıyor!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 02.05.2019 02:50 | Son Güncelleme

Rize'nin Fındıklı ilçesinde akşam saatlerinde parkta oynadıkları sırada kaybolan Selim Yağız Özkan (4) ile Barış Yıldırım (5) için arama çalışması başlatıldı.

İlçeyi ayağa kaldıran olay! 2 küçük çocuk her yerde aranıyor!

Fındıklı ilçesinde Merkez Mahallesi’ndeki evlerinin önündeki parkta oynayan Selim Yağız Özkan ile Barış Yıldırım, saat 17.00 sıralarında gözden kayboldu.

Yakınlarının çevrede aradığı çocuklar bulunamayınca, polise haber verildi. İlçede polis, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, AKUT ekipleri ile vatandaşların katılımı ile geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Polis ekipleri kaybolan çocukların bulunması için park çevresindeki MOBESE ve işyerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İlçede kayıp çocuklar her yerde aranıyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
rize fındıklı

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