İletişim Başkanı Altun, Van'da selden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının temin edileceğini bildirdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Van'ın Başkale'ye bağlı Esenyamaç köyünde sel felaketinden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının en kısa sürede temin edileceğini bildirdi.
Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Esenyamaç köyünde yaşanan sel felaketinden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Devletimiz, gerekli tüm çalışmaları hızla başlatmıştır. Selden etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaçları en kısa sürede temin edilecektir." ifadelerini kullandı.
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