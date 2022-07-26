İletişim Tasarımı mezunları ne iş yapar? İletişim Tasarımı bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Üniversitelerde tasarım yeteneğinin teorik, teknolojik ve pratik yönlerden değerlendirilerek ele alındığı bir bölümdür. İletişim kanallarının kullanılmasıyla alıcıyı harekete geçirmek için planlanamıştır. İletişim Tasarımı bölümü, görsel düşünme ve problem çözmeyi ön plana çıkarır. İletişim Tasarımı mezunları dergi, gazete, panolar gibi basılı, televizyon vb gibi hareketli iletişim alanlarına yönelik yaratıcı tasarım örnekleri sunar.
Medyada görsel iletişimin efektif kullanılmasında rol almak isteyenlerin tercih ettiği bir bölüm olarak İletişim ve Tasarım alanı akademik uzmanlık için tercih ediliyor. Görsel iletişim temelinde disiplinler arası bir yaklaşımla teknoloji ve estetiği bir araya getiriyor. İletilmek istenen mesajı alıcıya farklı iletişim kanallarında estetik ve ilgi çekici olarak tasarlanmasını hedefleyen öğrenciler yetiştirmek hedefleniyor.
İletişim Tasarımı bölümünden mezun olanlar medya vb. alanlarda görsel algıyı harekete geçirecek tasarımın, iletişim biçiminin teorik ve pratik eğitimini almış olurlar. Aldıkları eğitim sonucu görsel iletişim kanalları ile mesaj aktarımını sağlayacak, tasarım odaklı çalışılan alanda kariyer deneyimi elde edebilirler. Örneğin; reklam ajanslarından sadece tasarım ajanslarına, yapım ve oyun şirketlerinde, sanat yönetmenliğinden görüntü yönetmenliğine kadar geniş bir çalışma olanakları mevcuttur.
İletişim tasarımı mezunları, aldıkları eğitim sonrasında tasarımcı ya da uzman unvanları kazanırlar. İstihdam edildikleri kurumlarda şu görevleri alabilirler;
Grafik tasarımcı
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İletişim tasarımı bölümlerinden diplomalarını alan kişiler yaratıcı iletişimin kullanılması gereken her alanda istihdam edilebilirler. İstihdam olanaklarından bazıları şunlardır;
Bu olanaklara ek olarak İletişim Tassarımı mezunları yazılım ve teknoloji şirketlerinde de tasarımcı olarak da çalışabilirler. Mezunlar yazılım ve teknoloji şirketlerinde web tasarım ile mobil uygulamalar için hareketli görüntü tasarımı yapabilirler. Ayrıca kültür sanat etkinliklerinin hazırlanma ve planlanma süreçlerinde yönetici görevi üstlenebilecekleri gibi dijital ve basılı medya için yaratıcı görseller üretiminde de görev alabilirler.
İletişim tasarımı bölümleri 4 yıllık lisans eğitimini yani 8 yarı dönem eğitim müfredatına tabiidir. Dört yıllık lisans programında üniversitenin mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler İletişim Tasarımı diploması almaya hak kazanırlar.
İletişim Tasarımı öğrencileri, kayıtlı oldukları üniversitelerin eğitim programına bağlı olarak öğrenim görürler. Bu açıdan üniversiteler arası karşılaştırma yapıldığında seçmeli ya da zorunlu derslerde bazı farklılıklar olduğu saptanabilir. Buna karşın İletişim Tasarımı öğrencilerinin alması beklenen dersler şu şekilde sıralanabilir;
İletişim tasarımı mezunlarının en önemli avantajı bağımsız ve aynı anda birden çok firma ile çalışabilme imkanları oluşudur. Bununla birlikte Tasarım Bölümü mezunları için devlet kadrolarında açılmış bir istihdam alanı bilinmemektedir.
İletişim Tasarımı mezunlarının istihdam edildiği alanlar şu şekildedir; yazılım şirketleri, reklam şirketleri, medya. İstihdam olanakları arasında sıralanan alanlarda, çok sayıda özel kuruluş olduğundan rahatlıkla iş bulunabilir.
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