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İletişim Tasarımı mezunları ne iş yapar? İletişim Tasarımı bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

25.07.2022 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İletişim Tasarımı mezunları, televizyon, sinema, gazete, dergi, web sitesi gibi görsel algının çokça uyarıldığı alanlarda, iletilmek istenilen fikir ve bilgilerin alıcıya aktarılmasında efektif rol alırlar. İletilmek istenen mesajın estetik ve görsel açıdan alıcıya ulaşmasına katkıda bulunan alanlardan biri olarak akademide kendine yer edinen bölümlerden biri de İletişim Tasarımıdır. İletişim Tasarımı mezunları ne iş yapar?

İletişim Tasarımı mezunları ne iş yapar? İletişim Tasarımı bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Üniversitelerde tasarım yeteneğinin teorik, teknolojik ve pratik yönlerden değerlendirilerek ele alındığı bir bölümdür. İletişim kanallarının kullanılmasıyla alıcıyı harekete geçirmek için planlanamıştır. İletişim Tasarımı bölümü, görsel düşünme ve problem çözmeyi ön plana çıkarır. İletişim Tasarımı mezunları dergi, gazete, panolar gibi basılı, televizyon vb gibi hareketli iletişim alanlarına yönelik yaratıcı tasarım örnekleri sunar.

İletişim Tasarımı bölümü nedir?

Medyada görsel iletişimin efektif kullanılmasında rol almak isteyenlerin tercih ettiği bir bölüm olarak İletişim ve Tasarım alanı akademik uzmanlık için tercih ediliyor. Görsel iletişim temelinde disiplinler arası bir yaklaşımla teknoloji ve estetiği bir araya getiriyor. İletilmek istenen mesajı alıcıya farklı iletişim kanallarında estetik ve ilgi çekici olarak tasarlanmasını hedefleyen öğrenciler yetiştirmek hedefleniyor.

İletişim Tasarımı mezunları ne iş yapar?

İletişim Tasarımı bölümünden mezun olanlar medya vb. alanlarda görsel algıyı harekete geçirecek tasarımın, iletişim biçiminin teorik ve pratik eğitimini almış olurlar. Aldıkları eğitim sonucu görsel iletişim kanalları ile mesaj aktarımını sağlayacak, tasarım odaklı çalışılan alanda kariyer deneyimi elde edebilirler. Örneğin; reklam ajanslarından sadece tasarım ajanslarına, yapım ve oyun şirketlerinde, sanat yönetmenliğinden görüntü yönetmenliğine kadar geniş bir çalışma olanakları mevcuttur.

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İletişim Tasarımı mezunları iş imkanları

İletişim tasarımı mezunları, aldıkları eğitim sonrasında tasarımcı ya da uzman unvanları kazanırlar. İstihdam edildikleri kurumlarda şu görevleri alabilirler;

  • Görsel iletişim tasarımcısı
  • Multimedya tasarımcısı
  • İletişim tasarım uzmanı
  • İçerik uzmanı
  • Kurumsal iletişim uzmanı

  • Grafik tasarımcı

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    İletişim Tasarımı mezunları nerelerde çalışır?

    İletişim tasarımı bölümlerinden diplomalarını alan kişiler yaratıcı iletişimin kullanılması gereken her alanda istihdam edilebilirler. İstihdam olanaklarından bazıları şunlardır;

    • Tasarım ajansları
    • Görsel İletişim tasarım firmaları
    • Yapım şirketleri
    • Dijital uygulama tasarım firmaları
    • Reklam ajansları
    • Sosyal medya ajansları

    Bu olanaklara ek olarak İletişim Tassarımı mezunları yazılım ve teknoloji şirketlerinde de tasarımcı olarak da çalışabilirler. Mezunlar yazılım ve teknoloji şirketlerinde web tasarım ile mobil uygulamalar için hareketli görüntü tasarımı yapabilirler. Ayrıca kültür sanat etkinliklerinin hazırlanma ve planlanma süreçlerinde yönetici görevi üstlenebilecekleri gibi dijital ve basılı medya için yaratıcı görseller üretiminde de görev alabilirler.

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    İletişim Tasarımı bölümü eğitim süresi kaç yıl?

    İletişim tasarımı bölümleri 4 yıllık lisans eğitimini yani 8 yarı dönem eğitim müfredatına tabiidir. Dört yıllık lisans programında üniversitenin mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler İletişim Tasarımı diploması almaya hak kazanırlar.

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    İletişim Tasarımı bölümü dersleri

    İletişim Tasarımı öğrencileri, kayıtlı oldukları üniversitelerin eğitim programına bağlı olarak öğrenim görürler. Bu açıdan üniversiteler arası karşılaştırma yapıldığında seçmeli ya da zorunlu derslerde bazı farklılıklar olduğu saptanabilir. Buna karşın İletişim Tasarımı öğrencilerinin alması beklenen dersler şu şekilde sıralanabilir;

    • Örgütsel İletişim
    • Yönetim Bilimi
    • Görsel Okuryazarlık
    • Temel Bilgi Teknolojisi
    • Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
    • Yazılı Anlatım
    • Elektronik Grafik
    • İletişim Kuramları
    • Temel Fotoğrafçılık
    • İstatistik
    • Görsel İletişim Tasarımı
    • Web Tasarımı Sanat Tarihi
    • İletişim Tarihi
    • İletişim Felsefesi
    • Proje Geliştirme
    • Yeni Medya
    • Medya Yönetimi
    • Öğretim Tasarımı

    İletişim Tasarımı mezunlarının kamuda iş olanakları

    İletişim tasarımı mezunlarının en önemli avantajı bağımsız ve aynı anda birden çok firma ile çalışabilme imkanları oluşudur. Bununla birlikte Tasarım Bölümü mezunları için devlet kadrolarında açılmış bir istihdam alanı bilinmemektedir.

    İletişim Tasarımı mezunlarının özel sektörde iş olanakları

    İletişim Tasarımı mezunlarının istihdam edildiği alanlar şu şekildedir; yazılım şirketleri, reklam şirketleri, medya. İstihdam olanakları arasında sıralanan alanlarda, çok sayıda özel kuruluş olduğundan rahatlıkla iş bulunabilir.

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