İletişim Tasarımı mezunları ne iş yapar? İletişim Tasarımı bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Üniversitelerde tasarım yeteneğinin teorik, teknolojik ve pratik yönlerden değerlendirilerek ele alındığı bir bölümdür. İletişim kanallarının kullanılmasıyla alıcıyı harekete geçirmek için planlanamıştır. İletişim Tasarımı bölümü, görsel düşünme ve problem çözmeyi ön plana çıkarır. İletişim Tasarımı mezunları dergi, gazete, panolar gibi basılı, televizyon vb gibi hareketli iletişim alanlarına yönelik yaratıcı tasarım örnekleri sunar.

İletişim Tasarımı bölümü nedir?

Medyada görsel iletişimin efektif kullanılmasında rol almak isteyenlerin tercih ettiği bir bölüm olarak İletişim ve Tasarım alanı akademik uzmanlık için tercih ediliyor. Görsel iletişim temelinde disiplinler arası bir yaklaşımla teknoloji ve estetiği bir araya getiriyor. İletilmek istenen mesajı alıcıya farklı iletişim kanallarında estetik ve ilgi çekici olarak tasarlanmasını hedefleyen öğrenciler yetiştirmek hedefleniyor.

İletişim Tasarımı mezunları ne iş yapar?

İletişim Tasarımı bölümünden mezun olanlar medya vb. alanlarda görsel algıyı harekete geçirecek tasarımın, iletişim biçiminin teorik ve pratik eğitimini almış olurlar. Aldıkları eğitim sonucu görsel iletişim kanalları ile mesaj aktarımını sağlayacak, tasarım odaklı çalışılan alanda kariyer deneyimi elde edebilirler. Örneğin; reklam ajanslarından sadece tasarım ajanslarına, yapım ve oyun şirketlerinde, sanat yönetmenliğinden görüntü yönetmenliğine kadar geniş bir çalışma olanakları mevcuttur.

İletişim Tasarımı mezunları iş imkanları

İletişim tasarımı mezunları, aldıkları eğitim sonrasında tasarımcı ya da uzman unvanları kazanırlar. İstihdam edildikleri kurumlarda şu görevleri alabilirler;