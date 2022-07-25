İş Sağlığı ve Güvenliği mezunları ne iş yapar? İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

İş Sağlığı ve Güvenliği, hem 2 yıllık önlisans hem 4 yıllık lisans eğitimi bulunan bir bölümdür. İki yıllık eğitimini tamamlayan kişiler diledikleri takdirde DGS'ye girerek 4 yıllık lisans mezunu olma hakkı kazanabilmektedir. Peki İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü dersleri nelerdir, mezunların iş olanakları nelerdir?

İş Sağlığı ve Güvenliği mezunları ne iş yapar?

İş Sağlığı ve Güvenliği bölümlerinden mezun olan kişiler, özel ya da kamusal kurum ve kuruluşlarda, çalışanların sağlıklı çalışma ortamına sahip olup olmadıklarını, çalışma koşullarının mevzuata uyum sağlayıp sağlamadığını incelerler. Gerekli incelemeleri yapan, önerilerde bulunan mezunlar, bununla birlikte görev yerlerinde kaza incelemeleri de yaparlar. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu bağlı olarak çalışan mezunlar, işveren ve çalışanların görev, sorumluluk ve hakları doğrultusunda sağlıklı çalışma koşullarının yaratılması için denetleme yapar.

İş Sağlığı ve Güvenliği mezunları iş imkanları

İş Sağlığı ve Güveliği bölümlerinden mezunların, çalışma sahaları oldukça geniştir. Avrupa Birliği uyum süreciyle birlikte istihdam alanları da çoğalmıştır. Avrupa Birliği uyum yasalarına göre kamusal ya da özel tüm kurumlarda en az 50 çalışanı olan işletmeler İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanlarıyla çalışma zorunluluğu vardır. Bu zorunluluk doğrultusunda İş Sağlığı ve Güvenliği mezunlarının iş bulma imkanı artmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği mezunları nerelerde çalışır?

İş Sağlığı ve Güvenliği mezunları, İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri olarak anılırlar. Teknikerler üretimin yapıldığı, en az 50 kişilik çalışma kadrosu olan her yerde görev alabilirler. Bu bakımdan teknikerlerin zorlu çalışma şartlarına da dayanıklı olmaları beklenmektedir.

Denetlediği işletmeye göre açık - kapalı ortamda, çok soğuk ya da çok sıcak hava koşullarında çalışmak durumunda kalabilirler. Ayrıca hızlı ısı değişimi olan, ağır kokulu, nemli ya da tozlu alanlarda da yine görev alabilirler. Çok gürültülü ya da oldukça sessiz ortamlar da yine görev alacakları kurumların özellikleri arasında olabilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü nedir?

İş sağlığı ve güvenliği bölümleri resmi ya da özel sektör gibi iş sahalarını kapsayan kurum ve kuruluşlarda, çalışma koşullarında işçilerin sağlığını iyileştirmeye yönelik uzmanlar yetiştirmeyi hedefleyen ön lisans programıdır. Kurum ve kuruluşlarda, çalışanların sağlığını etkileyecek kimyasal, fiziksel, psikolojik ve biyolojik unsurların denetimini yapan ve gerekli koşulları öneren uzmanlar yetiştirir.

İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü eğitim süresi kaç yıl?

İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü iki yıllık önlisans ve 4 yıllık lisans olmak üzere iki farklı eğitim sürecini kapsayacak şekilde üniversitelerde müfredata sahiptir. Üniversite tercihinde İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünü tercih edecek adayların eğitim sürecine dikkat etmeleri önerilir. Ayrıca önlisans yani 2 yıllık İş sağlığı ve Güvenliği bölümü seçenlerin gerekli sınavlardan yeterli puanlar almaları dahilinde eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarında tamamlama imkanları vardır.

İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü dersleri

İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünde eğitim alan öğrenciler, üniversitelerinin seçmeli ders çeşitliliği ve kimi ders farklılığı dışında almaları gereken dersler şu şekilde sıralanabilir;

Makine ve Teçhizat,

Mesleki Sorumluluk ve Etik,

Hukuk,

Bireyler arası İletişim,

İş Sağlığı ve Güvenliği ilkeleri,

İş Hukuku ve İş Sağlığı Güvenliği Mevzuatı,

Çevre Sağlığı ve Güvenliği,

İş Hayatında Bilişim, Belge Yönetimi,

Yönetim Sistemleri ve Risk Yönetimi

İş Sağlığı ve Güvenliği mezunlarının kamuda iş olanakları

İş Güvenliği ve Sağlığı teknikerleri özel ve kamu olmak üzere kurum, kuruluş ve ticaret merkezleri ile işletmelerde görev alabilirler. Ayrıca görev alanları arasında çok katlı yüksek binalar, üniversite ya da kampüs biçiminde konumlanmış okullar, alışveriş merkezleri de vardır.

Mezunların kamu resmi kurumlarında çalışabilmeleri için devlet memurluğuna kabul için gerekli sınavlara girerek hak kazanmaları gerekmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği mezunlarının özel sektörde iş olanakları

Kamu resmi kurumları gibi, en az elli kişi çalıştıran işletme, okul, plaza vb. tüm özel kurum ve kuruluşlarında bireysel başvurularıyla istihdamda kendilerine yer açabilirler.

Ayrıca iş sahası için şu liste verilebilir;

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü

Üniversiteler

Maden ocakları

Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Ticaret merkezleri

Alışveriş Merkezleri

İtfaiye Teşkilatları

Sivil Savunma kuruluşları vb.



