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Ilgaz Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

18.03.2022 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ilgaz Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

Ilgaz Dağı'nda sis ve kar etkisini gösteriyor.

Öğle saatlerinden itibaren Ilgaz Dağı'nın tüneller bölgesi ve Ilgaz Dağı Milli Parkı yolunda başlayan kar devam ediyor. Bölgede kar yağışının yanı sıra sis de etkili oluyor.

Ulaşımda aksama yaşanmaması için İl Özel İdaresi ile Karayolları ekipleri, bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri, tüneller bölgesi ve Ilgaz Dağı geçişinde sık sık tuzlama yapıyor. Kar yağışı, zaman zaman Kastamonu il merkezinde de etkili oluyor.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyarıyor.

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