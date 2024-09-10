İlginç Kerem Aktürkoğlu detayı! İkisi de İzmir'de gerçekleşti...

UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takım İzmir'de İzlanda'yı konuk etti. Karşılaşma Millilerimizin 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Bu sonuçla birlikte Ay-yıldızlılar Uluslar Ligi'nde ilk galibiyetini aldı.

Karşılaşmada kariyerinin ilk milli takım hat-trick'ini yapan Kerem Aktürkoğlu detayı dikkatleri çekti.

GALATASARAY'DAKİ İLK HAT-TRİCK

Galatasaray'ın 2020-21 sezonunun başında Erzincanspor'dan kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı forma ile ilk hat-trick'ini İzmir'de yapmıştı.

İlk sezonunda İzmir'de oynanan ve 3-1 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sonuçlanan Göztepe karşılaşmasında Kerem Aktürkoğlu, hat-trick yapmıştı. Bu hat-trick, sarı-kırmızılı forma ile ilk hat-trick'i olmuştu.

MİLLİ TAKIMDAKİ İLK HAT-TRİCK

Geçtiğimiz günlerde Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Milli takım ile de ilk hat-trick'ini İzmir'de yaptı.