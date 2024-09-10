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İlginç Kerem Aktürkoğlu detayı! İkisi de İzmir'de gerçekleşti...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
10.09.2024 00:39
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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, İzlanda'yı Gürsel Aksel Stadı'nda ağırladı. Milliler, rakibini 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti ve puanını 4'e yükseltti. Karşılaşmada milli takım formasıyla ilk hat-trick'ini gerçekleştiren Kerem Aktürkoğlu'nun, Galatasaray formasıyla yaptığı ilk hat-trick'inde de İzmir'de olması dikkat çekti.

İlginç Kerem Aktürkoğlu detayı! İkisi de İzmir'de gerçekleşti...
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
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UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takım İzmir'de İzlanda'yı konuk etti. Karşılaşma Millilerimizin 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Bu sonuçla birlikte Ay-yıldızlılar Uluslar Ligi'nde ilk galibiyetini aldı.

Karşılaşmada kariyerinin ilk milli takım hat-trick'ini yapan Kerem Aktürkoğlu detayı dikkatleri çekti.

GALATASARAY'DAKİ İLK HAT-TRİCK

2-20

Galatasaray'ın 2020-21 sezonunun başında Erzincanspor'dan kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı forma ile ilk hat-trick'ini İzmir'de yapmıştı.

İlk sezonunda İzmir'de oynanan ve 3-1 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sonuçlanan Göztepe karşılaşmasında Kerem Aktürkoğlu, hat-trick yapmıştı. Bu hat-trick, sarı-kırmızılı forma ile ilk hat-trick'i olmuştu.

MİLLİ TAKIMDAKİ İLK HAT-TRİCK

kerem gol

Geçtiğimiz günlerde Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Milli takım ile de ilk hat-trick'ini İzmir'de yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Kerem Aktürkoğlu galatasaray
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