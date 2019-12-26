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  4. İlhan Palut: Gerekli görülen yerlere takviyeler olacaktır

İlhan Palut: Gerekli görülen yerlere takviyeler olacaktır

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 26.12.2019 09:44 | Son Güncelleme

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, "Devre arası transfer döneminde ideal kadroya ulaşmak için çalışacağız" diye konuştu.

İlhan Palut: Gerekli görülen yerlere takviyeler olacaktır

Süper Lig’de ilk yarının son haftasında lider Sivasspor’a konuk olacak Göztepe’de hazırlıklar devam ediyor. Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut da bir antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Palut, ilk olarak geçtiğimiz hafta ligde Galatasaray’ı 2-1 mağlup ettikleri maçı değerlendirdi. Palut, "Gençlerbirliği maçının öncesinde bir çıkış süreci vardı ama o maçta istemeden mağlubiyet aldık. Bu mağlubiyetin bir kırılmaya ve özgüven eksikliğine dönüşmemesi adına Galatasaray maçı bizim için bir fırsat niteliğindeydi. Galatasaray maçına iyi hazırlandık ve oyuncularım iyi mücadele etti. Top bizdeyken cesurca hücum ettik ve birçok gol pozisyonuna girdik. Galatasaray maçının kötü yanı rakibimize beklediğimizden fazla pozisyon vermemizdi. Sonuç olarak güzel bir maç oynadık ve çok kritik bir galibiyet aldık" dedi.

"SİVAS'TA GÜZEL BİR MÜCADELE ORTAYA KOYACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Göztepe’nin Süper Lig’de ilk yarının son haftasında deplasmanda karşılaşacağı maçı da değerlendiren Palut, maç öncesinde Jerome, Gassama ve Titi sarı kart cezalısı, Atınç, Alpaslan ve Poko ise sakatlıkları sebebiyle karşılaşmada forma giyemeyeceğini söyledi.

Palut, geniş bir kadroları olduğunu belirterek, "Ben bütün oyuncularımın maksimum potansiyellerini kullanacağını düşünüyorum. Sivasspor’un çıkışından bahsetmeye gerek yok. Sivasspor, bu sezonun flaş ve saygıyı hak eden bir takımı. Kendi sahalarında taraftarıyla beraber iyi oynayan bir takım. Bizim için değişen çok bir şey yok, çıkacağız ve yine maçımızı oynayacağız. İyi mücadele edip kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Rakibimize saygı duyarak ama kendi değerimizinde farkında olarak ve ligin ilk yarısını güzel bir sonuçla tamamlamaya çalışacağız. Hataya düşmememiz gerekiyor. Güzel bir maç kazandıktan sonra bunun rahatlığını yaşamamalıyız. Konsantrasyon eksikliği ile Sivas’a gitmek gibi bir hataya düşmememiz gerekiyor. Bunları tamamladıktan sonra Sivas’ta güzel bir mücadele ortaya koyacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"GEREKLİ GÖRÜLEN YERLERE TAKVİYELER OLACAKTIR"

Son olarak devre arası transfer dönemi hakkındaki soruyu yanıtlayan Palut, şu ifadelere yer verdi: "Transfer hakkında çalışmalarımız var ama önceliğimiz şu anda oynayacağımız maçlardan alabileceğimiz muhtemel puanlar. 34 kişiden oluşan çok kalabalık bir kadromuz var. Bu konuda mutlaka eksiltmeler olacaktır. Çok sayıda olmayacak şekilde gerekli görülen yerlere takviyeler olacaktır. Umarım takımımız ikinci yarıya hem ideal bir sayıda hem de eksiklerini kapatmış bir şekilde girer."

(İHA)

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Göztepe İlhan Palut Sivasspor Spor Toto Süper Lig

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