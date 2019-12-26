İlhan Palut: Gerekli görülen yerlere takviyeler olacaktır

Süper Lig’de ilk yarının son haftasında lider Sivasspor’a konuk olacak Göztepe’de hazırlıklar devam ediyor. Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut da bir antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Palut, ilk olarak geçtiğimiz hafta ligde Galatasaray’ı 2-1 mağlup ettikleri maçı değerlendirdi. Palut, "Gençlerbirliği maçının öncesinde bir çıkış süreci vardı ama o maçta istemeden mağlubiyet aldık. Bu mağlubiyetin bir kırılmaya ve özgüven eksikliğine dönüşmemesi adına Galatasaray maçı bizim için bir fırsat niteliğindeydi. Galatasaray maçına iyi hazırlandık ve oyuncularım iyi mücadele etti. Top bizdeyken cesurca hücum ettik ve birçok gol pozisyonuna girdik. Galatasaray maçının kötü yanı rakibimize beklediğimizden fazla pozisyon vermemizdi. Sonuç olarak güzel bir maç oynadık ve çok kritik bir galibiyet aldık" dedi.

"SİVAS'TA GÜZEL BİR MÜCADELE ORTAYA KOYACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Göztepe’nin Süper Lig’de ilk yarının son haftasında deplasmanda karşılaşacağı maçı da değerlendiren Palut, maç öncesinde Jerome, Gassama ve Titi sarı kart cezalısı, Atınç, Alpaslan ve Poko ise sakatlıkları sebebiyle karşılaşmada forma giyemeyeceğini söyledi.