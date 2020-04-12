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İlhan Palut: Öze dönüş kaçınılmaz

GÖZTEPE HABERLERİ  | 12.04.2020 10:27 | Son Güncelleme

Göztepe Teknik Direktörü Palut, "Futbol ekonomisinde koronavirüsten dolayı daralma olacağını düşünürsek, öze dönüş kaçınılmaz. Uygun maliyetteki futbolcular tercih edilecek, mevcut oyuncularda da yeni düzenlemeler yapılacaktır" dedi.

İlhan Palut: Öze dönüş kaçınılmaz

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs sürecinin futbolun ekonomik boyutuna olası etkilerine değindi.

Kulüplerin ve Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) gelirlerinin daralacağını kaydeden Palut, şöyle konuştu:

"Kulüpler yüksek ücretli transferler yaparken çok zorlanacak, belki gerçekleştiremeyecek. Türk futboluna baktığımızda, ekonomik yapı ya tam dengede ya da gerçekten eksiye giden bir durumdaydı. Sonuçta TFF'nin getirdiği harcama limitleri oldu. Futbol ekonomisinde koronavirüsten dolayı daralma olacağını düşünürsek, öze dönüş kaçınılmaz. Uygun maliyetteki futbolcular tercih edilecek, mevcut oyuncularda da yeni düzenlemeler yapılacaktır."

Palut, bu süreçte teknik direktörlere düşen görevlerin de olacağını belirterek, "Teknik adamların 'Mutlaka bu oyuncuyu istiyorum', 'Bu oyuncu olmazsa olmaz' gibi söylemleri çok da gerçekçi olmayacak" ifadelerini kullandı.

Mevcut kadroyla en iyi takımı ortaya çıkarmak için daha çok efor harcayacaklarını vurgulayan Palut, "Oyuncu gelişimleri öncelikli görevimiz olacak. Takımımızın gelişimi için daha çok kafa yoracağız. Bu sürece hem kendimiz hem de Göztepe adına hazırız. Gerçekte ne olacağını kestirmek çok zor ve net hatlar çizmek kolay değil. Bu ekonomik küçülme gerçekleştiğinde, kendimizi geliştirmek için yoğun bir şekilde çalışacağız" değerlendirmesinde bulundu.

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