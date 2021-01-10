İlhan Palut’tan veda mesajı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de üst üste alınan başarısız sonuçlar, ayrılığı getirdi. Dün alınan Antalyaspor mağlubiyetinin ardından yönetime istifasını sunan teknik direktör İlhan Palut'un bu talebi yönetim tarafından kabul edildi.

Palut’un istifa sonrası yaptığı açıklama şöyle: “1 yılı aşkın bir süredir sürdürdüğüm Göztepe Spor Kulübü'ndeki görevimden bugün itibarı ile ayrılmış bulunmaktayım. 2020-21 sezonuna Göztepe için bir değişim ve gençleştirme planı ile başladık. Bu değişim sürecinde takımımız 11. haftaya kadar başarılı bir performans sergileyerek ligde 5. sırada yer buldu. Takip eden haftalarda maalesef bu performansımızı sürdüremedik ve kötü sonuçlarla karşılaştığımız bir periyot yaşadık. Söz konusu süreçten dolayı Göztepe'deki görevimden ayrılmamın hem Göztepe hem de benim için daha doğru bir adım olacağı kararını verdim. Bunu, Yönetim Kurulu'na ilettim ve yaptığımız görüşmede onlar da bu kararımı saygıyla karşıladılar. Bu güzel kulüpte çalıştığım sürece bana destek veren başta çok değerli başkanımız Mehmet Sepil'e, Yönetim Kurulu'na, ekibime, futbolcu kardeşlerime, bizi her konuda destekleyen çalışma arkadaşlarıma ve Göztepe taraftarına çok teşekkür ediyorum.”

