İlisıra dolması nasıl yapılır? İlisıra dolması malzemeleri neler?

Eski adı İlisıra olan ilisıra dolması için gerekli olan malzemeler arasında 1 çorba kaşığı domates salçası, 1,5 çay bardağı pilavlık bulgur, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 soğan, 200 gr yağlı koyun kıyması gibi malzemeler yer alıyor. İşte ilisıra dolması tarifi ve malzemeleri...

İLİSIRA DOLMASI MALZEMELERİ

1 çorba kaşığı domates salçası

1,5 çay bardağı pilavlık bulgur

1 soğan

1 çay kaşığı kırmızıbiber

2-3 domates

1 tatlı kaşığı biber salçası

2-3 sivri biber

4 patlıcan

½ demet maydanoz

Tuz, karabiber

200 gr yağlı koyun kıyması

Üzeri için:

2 çorba kaşığı tereyağı

Sarımsaklı yoğurt

1 çorba kaşığı domates salçası

İLİSIRA DOLMASI NASIL YAPILIR?

Patlıcanları 1 santim kalınlığında uzunlamasına dilimleyin. Sonrasında, parçalanmamasına özen göstererek yumuşayıncaya dek haşlayın. Sivri biber, maydanoz, domates ve soğanı incecik kıyın. Bulguru yıkayın ve süzün. Hepsini bir tepsiye alın ve salça, kıyma, tuz, baharat ilave edip karıştırın. Bu harçtan, avuç içinde sıkım sıkım yapıp patlıcan dilimleri ile sarın, kat yeri altta kalacak şekilde tencereye dizin. Hepsi hazırlandığında ayrı bir tavada tereyağını salça ile kızdırıp dolmaların üzerine gezdirin. İlave edeceğiniz sıcak su, üzerini örtecek kadar olsun. Biraz da tuz ekleyin. Dağılmasını önlemek için üzerine yemek tabağı kapatın. Tencerenin kapağını da örterek bir taşım kaynatın. Kaynayınca kısık ateşte 30-40 dakika pişirin. Üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirerek sıcak servis edin. Afiyet olsun...



