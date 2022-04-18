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  4. İlişki terapisti Selin Karacehennem'e gelen bekaret sorusu gündem oldu! "Kocam sürekli yüzüme vuruyor"

İlişki terapisti Selin Karacehennem'e gelen bekaret sorusu gündem oldu! "Kocam sürekli yüzüme vuruyor"

18.04.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendisine gelen soruları sosyal medya hesabından yanıtlayan evlilik ve ilişki terapisti Selin Karacehennem, "Kocama evlenmeden önceki ilişkimi anlattım, o da her tartışmada yüzüme'' vuruyor" sorusuna verdiği yanıtla dikkatleri çekti.

Ünlü yaşam koçu, psikolojik danışmanlık, evlilik ve ilişki terapistliği yapan Selin Karacehennem, gelen soruları Instagram hesabından yayınlıyor.

"EVLENMEDEN ÖNCE YAŞADIĞIM İLİŞKİYİ BAŞIMA KAKIYOR"

"Kocamla evlenmeden önce yaşadığım ilişkiyi kocama anlattım, benden duysun, başkasından duymasını istemedim. Her kavgada bu durumu başıma kakıyor.Ne söylemeliyim ki bunu artık ağzına dolamasın."

"SAKIN ANLATMAYIN!"

Soruya cevap veren Karacehennem, "Her dakika size ne diyorum. Sakın anlatmayın! Duyduğu zaman konuşsun. Hayır diyeceksin daima. Herkes değişik, illa gelmez.

"UFAK TEFEK ŞEYLER YAŞADIK DERSİN"

'Seninle tanışacağımı bilseydim kimseyle görüşmezdim, ufak teyek şeyler yaşadık, o kadar' dersin. Senden sonrası önemli. Senden sonra herhangi bir şey yaptım mı...
Ama hayatımda kimse yokken tanımaya çalıştım. Lütfen bu konuyu gündeme taşıyarak münasebetimizi bozmayalım." cevabıyla sosyal medyada gündem oldu.

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