KYK yurtlarında yeni kurallar! Resmi Gazete'de yayımlandı: Cezası yurttan atılmak

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren yeni disiplin düzenlemesi yürürlüğe girdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle yurtlardaki güvenlik kuralları ve disiplin yaptırımları yeniden belirlendi.

Yeni düzenlemede özellikle öğrencilerin kişisel haklarını, özel hayatını ve güvenliğini tehdit eden davranışlara yönelik yaptırımlar ağırlaştırıldı. Mahremiyet ihlali, dijital şantaj, siber sahtecilik, cinsel taciz ve uyuşturucu kullanımına teşvik gibi fiiller, yurttan kesin çıkarma cezası gerektiren davranışlar arasına eklendi.

MAHREMİYETİ İHLAL EDEN YURTTAN ATILACAK

Yönetmelikte öne çıkan değişikliklerden biri, öğrencilerin özel hayatının korunmasına yönelik hükümler oldu. Kişilere ait görüntü, ses veya kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde kaydedilmesi, paylaşılması, yayılması ya da dijital platformlarda erişime açılması ağır disiplin suçu olarak değerlendirilecek.

Cinsel taciz ve cinsel saldırının yanı sıra dijital ortamda gerçekleştirilen şantaj ve siber sahtecilik gibi eylemler de kesin çıkarma cezası kapsamında ele alınacak.

YURDA GİRMEYEN ÖĞRENCİNİN AİLESİNE HABER VERİLECEK

Yeni yönetmelikle öğrencilerin yurda giriş ve çıkışlarına ilişkin uygulamalarda da düzenlemeye gidildi. Öğrencinin yurda giriş yapmadığının tespit edilmesi halinde ailesine veya daha önce bildirdiği irtibat kişisine bilgi verilecek.

KYK YURTLARINDA KAPASİTE 1 MİLYONU AŞTI

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2027 yılı bütçesine ilişkin açıklamasında yükseköğretim hizmetlerine 319,7 milyar lira kaynak ayrıldığını bildirdi.

Bakanlık verilerine göre KYK yurtlarının toplam yatak kapasitesi 1 milyon 3 bine ulaştı. Yurt başvurusu yapan öğrencilerin yüzde 96'sı yerleştirilirken, toplam 1 milyon 518 bin öğrenci burs ve kredi desteğinden yararlanıyor.