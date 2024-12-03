İlk canlı yayında Ebru Baki'den Fatih Portakal gafı! Özür diledi o anlar gündem oldu!

Sözcü TV'den TV100'e transfer olan Ebru Baki, TV100'de "Para Manşet" isimli yeni programına başladı. TV100 ailesine teşekkür ederek başlayan Baki'nin ilk yayınında Ekonomim Gazetesi yazarı Dr. Şeref Oğuz ve gazeteci Aytunç Erkin'i ağırladı.

FATİH PORTAKAL GAFI GÜNDEM OLDU!

TÜRK-İŞ'in asgari ücret talebi hakkında bilgi almak için TV100 muhabirlerinden Fatih Poyraz'a bağlanan Ebru Baki, Poyraz'a eski kanalında çalışan gazeteci Fatih Portakal'ın adıyla seslendi.

"Fatih Portakal beni andı. Nerede hata yapacağım beklerken sana denk geldi" diyen Baki, “Özür dilerim. Fatih Poyraz aktaracak” diyerek düzeltme yaptı.