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İlk canlı yayında Ebru Baki'den Fatih Portakal gafı! Özür diledi o anlar gündem oldu!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
03.12.2024 17:37
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TV100'e transfer olduktan sonra "Para Manşet" programıyla kameralar karşısına geçen Ebru Baki ilk canlı yayınında Fatih Portakal gafı yaptı. Ünlü spiker özür diledi.

İlk canlı yayında Ebru Baki'den Fatih Portakal gafı! Özür diledi o anlar gündem oldu!

Sözcü TV'den TV100'e transfer olan Ebru Baki, TV100'de "Para Manşet" isimli yeni programına başladı. TV100 ailesine teşekkür ederek başlayan Baki'nin ilk yayınında Ekonomim Gazetesi yazarı Dr. Şeref Oğuz ve gazeteci Aytunç Erkin'i ağırladı.

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FATİH PORTAKAL GAFI GÜNDEM OLDU!

TÜRK-İŞ'in asgari ücret talebi hakkında bilgi almak için TV100 muhabirlerinden Fatih Poyraz'a bağlanan Ebru Baki, Poyraz'a eski kanalında çalışan gazeteci Fatih Portakal'ın adıyla seslendi.

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"Fatih Portakal beni andı. Nerede hata yapacağım beklerken sana denk geldi" diyen Baki, “Özür dilerim. Fatih Poyraz aktaracak” diyerek düzeltme yaptı.

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Canlı yayında bir ilk! Kayıp çocuğu bakın nasıl buldular... Canlı yayında bir ilk! Kayıp çocuğu bakın nasıl buldular...
Anahtar Kelimeler:
fatih portakal
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