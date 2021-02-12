İlk deneyiminde ona yol gösteren Kate Winslet oldu

HBO için hazırlanan mini dizi Mare of Easttown’da Kate Winslet, Guy Pearce, Julianne Nicholson gibi usta isimlerle birlikte rol alan genç oyuncu Angourie Rice, öpüşme sahnesi için Winslet’tan destek aldı. 45 yaşındaki aktris, dizide kızını canlandıran 20 yaşındaki Angourie Rice’a gönüllü olarak sevişme koçluğu yaptı.

Kate Winslet, genç rol arkadaşına bir seks sahnesinde yardım etmek ve koçluk yapmak için sahnede yer alan arabanın bagajına saklandığını açıkladı. Podcast programına katılan Kate Winslet,

“Sahnede soyunmadıkları için sevişme koçuna gerek görmemişler. Onun gergin olduğu hissine kapıldım. Ben de ona dedim ki, "Bunun için buralarda olacağım, kalacağım, seti terk etmeyeceğim." Tanrı'ya şükür Kate, çok teşekkür ederim" dedi. Ve sonunda arabaya bindim. Sonuna kadar arabanın bagajında kaldım. Bazen yönetmenler bile, sadece öpüşme olsa bile, samimi sahneler hakkında oyuncularla iletişim kurmaktan çekiniyor.”

Kate Winslet, Julianne Nicholson ve Evan Peters'ın da rol aldığı sınırlı dizide Kate, yerel bir cinayeti araştıran Pennsylvania dedektifini canlandırıyor. Dizinin yayın tarihi henüz belirsizliğini koruyor.

