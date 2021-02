The Last of Us dizisine Game of Thrones’tan küçük dev oyuncu!

Popüler video oyun The Last of Us, HBO tarafından diziye uyarlanıyor. Bu uyarlamanın Chernobyl dizisinin yaratıcısı Craig Mazin ve oyunun yaratıcılarından Neil Druckmann tarafından hazırlanacak olması beklentileri bir hayli yükseltti.

Geçtiğimiz ay, dizinin ilk bölümünü yönetmesi için Beanpole ile adından övgüyle söz ettiren Kantemir Balagov ile anlaşılmasının ardından, bugün de dizinin başrolünde yer alacak ilk isim belli oldu.

Oyunun merkezindeki iki ana karakterden biri olan Ellie’yi canlandırması için Game of Thrones ile çıkış yapan Bella Ramsey ile anlaşıldı. 17 yaşındaki Ramsey, Game of Thrones dizisinde Lyanna Mormont karakterine hayat vererek dikkatleri üzerine çekmişti.

OSCAR ÖDÜLLÜ OYUNCUYLA GÖRÜŞÜYORLAR İDDİASI

Öte yandan dizide Joel karakterine hayat vermesi için Oscar ödüllü oyuncu Mahershala Ali ile görüşüldüğü iddia ediliyor.

The Last of Us, oyunseverleri ortaya çıkan bir salgın sonrası insanların mutasyon geçirerek yamyamlaşmış canavarlara dönüştüğü distopik bir geleceğe götürüyor. Oyun, Ellie adında genç bir kızı hem insanlardan hem de bu canavarlardan koruyarak milislerin karargahına götürmesi istenen Joel’a odaklanıyor. Haftalar önce ısırılmış olmasına rağmen dönüşüm geçirmemesiyle insanlık için umut olan Ellie ve Joel’un yolculukları beklenenden çok daha uzun sürerken, ikili arasında sürpriz bir baba-kız ilişkisi ortaya çıkmaya başlıyor.