İlk espor kulübü Başkent’te kuruldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sporu daha geniş kitlelere ulaştırmak ve sevdirmek için yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara’mızı gençlerimizin ve Espor’un Başkenti yapma çalışmalarını başlattık. İlk resmi belediye Espor Kulübü’nü kurduk” dedi.

Online oyunlar üzerine kurulu bir spor dalı olan “Espor Kulübü”, 7’den 70’e tüm Başkentlileri buluşturacak. ASKİ Spor Kulübü bünyesinde hizmet verecek olan Espor Kulübü; elektronik sporları tüm gençlere sevdirerek, meslek haline getirip kariyer imkânı sağlamayı amaçlıyor. Elektronik ortamda spor oyunları

Başkent’te spora ve sporcuya önem veren ve spor aktivitelerinin artırılması için yürütülen çalışmalara öncülük eden Büyükşehir Belediyesi, spor ve oyun sever gençleri profesyonel eğitmenler eşliğinde, Espor Eğitim Merkezinde bir çatı altında buluşturacak.

Geleceğin sporu olarak görülen elektronik sporları yaygınlaştırmayı ve meslek haline getirip kariyer imkânı sağlamayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Başkentli gençlerin ulusal ve uluslararası turnuvalarda adını duyurmasına da destek olacak.