"İlk günden linç yiyeceğim zannettim!" Beşiktaş'ın uğruna kurbanlar kestirdiği Les Ferdinand'ın Türkiye'ye gelişi

O dönem Queens Park Rangers'ta forma giyen Les Ferdinand, Gordon Milne'ın girişimiyle bir sezonluğuna Beşiktaş'a kiralık olarak geldiğinde, pek de heyecan uyandırmadı; ancak aradan geçen bunca yıldan sonra bile taraftarlar onu hayranlıkla hatırlıyor. Gelin, Siyah İnci'nin transfer hikayesine hep birlikte bakalım.

1. GECE YARISI EKSPRESİ

Senaryosunu Oliver Stone'un yazdığı film, Türkiye'nin yurt dışındaki imajını tam anlamıyla mahvetmişti. Ülkemize gelen herkesin zulme uğrayacağı düşüncesi hızla yayılıyordu. Kiralık olarak Türkiye'ye gelmesi gündemde olan Ferdinand için de aynısı geçerliydi. Oyuncu o günleri "Teknik direktörüm bana Beşiktaş'a kiralanma ihtimalimin olduğunu söylediğinde 'Tabii tabii...' diyerek onu geçiştirdim; çünkü ülkeye dair tek bilgim, Gece Yarısı Ekspresi'ndendi" diye anlatıyor.

2. KURBAN KESİMİ VE GÜVERCİN

Les Ferdinand'ın İnönü Stadyumu'nda ilk maçına çıkacağı gün, stadın kenarında kurban kesilmiş. Yabancı bir futbolcunun gözünden bu manzarayı hayal edebiliyor musunuz? Ardından oyuncuya, havaya atıp uçurması için bir güvercin vermişler; ancak hayvancağız uzun zamandır kanatlarını açamadığı için bir türlü havaya yükselememiş. Sonunda yaşlı bir amcanın yardımıyla kuş, özgürlüğüne kavuşmayı başarmış. Siyah İnci, bu durumu "Daha ilk günden linç yiyeceğim zannettim" sözleriyle aktarıyor.

3. BEŞİKTAŞ'TA KALMA İHTİMALİ

Kiralık gelmesi gündemdeyken buna bıyık altından gülen Ferdinand, 88-89 sezonunda Beşiktaş'ta muhteşem bir sezon geçirip taraftarlardan "Ferdi" lakabını kazandıktan sonra futbol hayatına ülkemizde devam etmeye de sıcak bakmaya başladı. QPR takımının teknik direktörü değişmişti ve işler bıraktığı gibi değildi; ancak takımı, gösterdiği performansın ardından Ferdinand'ı bırakmamaya kararlıydı. Nitekim Ferdinand, QPR'da geçirdiği beş sezonun ardından siyah beyazlı bir başka kulübün yolunu tutarak Newcastle United'a transfer oldu.

4. "FERDİ"DEN "SİR LES"E

Newcastle United'da adını tüm dünyaya duyurmayı başaran ve taraftarlarca "Sir Les" olarak çağrılan oyuncu, 1996 yılında yılın futbolcusu seçilmeyi başardı ancak işler mükemmel ilerlerken geçirdiği sakatlık, futbol hayatını ne yazık ki sekteye uğrattı. Hocasının kovulmasıyla birlikte Tottenham Hotspur'a transfer olan oyuncu, sakatlığının da etkisiyle maalesef eski ritmini yakalayamadı.



