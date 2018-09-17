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İlk günkü gibi beyaz: Çamaşırları kar gibi beyaz yapmanızı sağlayacak 3 ipucu

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 17.09.2018 16:10 | Son Güncelleme

Biz boşuna demiyoruz 'çare mutfak' diye. Birçok şeyin çözümünü kendi mutfağımızda sağlayabiliyoruz. Şimdi de çamaşırlara el atacağız :)

İlk günkü gibi beyaz: Çamaşırları kar gibi beyaz yapmanızı sağlayacak 3 ipucu

Beyaz kıyafetlerden yemek lekelerini çıkarmak bir hayli zordur. Çamaşırları üst üste yıkadıkça bu sefer hem kumaşı yıpranır hem de rengi solar. Üstüne bir de o leke orda soluk soluk bize bakar. Tonla para verip uğraşmak yerine doğanın şifalı gıdalarından faydalanacağız.
leke
Bu 3 ipucunu uyguladıktan sonra çıkmayan zorlu leke diye bir şey kalmayacak arkadaşlar! Bize güvenin... Üstelik bu yöntemlerin hiçbiri kimyasal içermiyor.

Karbonat yöntemi

karbonat
Yapmamız gereken şey 4 litre suyu ve 1 bardak karbonatı karıştırmak. Karışıma çamaşırlarınızı yatırın. 20 dakika içerisinde beyazlarınız kar gibi ışıldayacak. Sonuç gerçekten şaşırtıcı.

Limon ve sirke yöntemi

sirke
Mükemmel bir leke çıkarıcı daha... Bir miktar limon suyu ve beyaz sirkeyi deterjanınıza ilave edin. Karışımın kokusu biraz rahatsız edici olabilir ancak buna takılmayın. Bu noktada yumuşatıcının kokusu devreye girecektir. Karışımı hazırladıktan sonra normal bir şekilde çamaşırları yıkayabilirsiniz.

Aspirin yöntemi

aspirin

Bir kova suya 6 adet aspirin atın. Aspirinleri ezip suya katmak daha iyi olacaktır. Karbonat yönteminde olduğu gibi çamaşırları karışıma yatırın ve 15 dakika bekletin. Ardından çamaşırları detarjanla normal bir şekilde yıkayın. Lekelerin yok olduğuna şahit olacaksınız.

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ev yapımı deterjan çamaşır beyazlatma zor lekeler

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