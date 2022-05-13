İlk izlenme rekorları kırmıştı! Dune 2’den detaylar: Christopher Walken kadroya dahil oldu

Frank Herbert’in bilim kurgu kitaplarından uyarlanan beyaz perdeye aktarılan Dune filminin üçleme halinde seyircisiyle buluşması planlanıyordu. Serinin ilk filminin başarısından sonra yapımcılar ikinci film için kolları sıvadı. Başrollerinde Timothee Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson ve Javier Bardem'in de rol aldığı "Dune: Part Two"nun çekimleri önümüzdeki Temmuz ayında, Budapeşte'de başlayacak.

OYUNCA KADROSU GÜÇLENDİ

Serinin en güçlü karakterlerinden biri olan Shaddam IV ilk filmde izleyiciye tanıtılmamıştı. Atreides Hanedanı'nı Arrakis'e sürme kararını veren ve böylece çöküşlerini başlatan İmparatora Oscar’lı usta oyuncu Christopher Walken hayat verecek.



