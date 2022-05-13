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İlk izlenme rekorları kırmıştı! Dune 2’den detaylar: Christopher Walken kadroya dahil oldu

13.05.2022 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denis Villeneuve imzası taşıyan bilim kurgu filmi Dune: Çöl Gezegeni vizyona girdiği andan itiaber tüm dünyada gişe rekorlarını alt üst etmeyi başarmıştı. İzlenme rekorları kıran serinin devam filminin geleceği açıklanırken İmparator Shaddam IV karakterine hayat verecek isim Christopher Walken olarak açıklandı.

İlk izlenme rekorları kırmıştı! Dune 2’den detaylar: Christopher Walken kadroya dahil oldu

Frank Herbert’in bilim kurgu kitaplarından uyarlanan beyaz perdeye aktarılan Dune filminin üçleme halinde seyircisiyle buluşması planlanıyordu. Serinin ilk filminin başarısından sonra yapımcılar ikinci film için kolları sıvadı. Başrollerinde Timothee Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson ve Javier Bardem'in de rol aldığı "Dune: Part Two"nun çekimleri önümüzdeki Temmuz ayında, Budapeşte'de başlayacak.

OYUNCA KADROSU GÜÇLENDİ

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Serinin en güçlü karakterlerinden biri olan Shaddam IV ilk filmde izleyiciye tanıtılmamıştı. Atreides Hanedanı'nı Arrakis'e sürme kararını veren ve böylece çöküşlerini başlatan İmparatora Oscar’lı usta oyuncu Christopher Walken hayat verecek.

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