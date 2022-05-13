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Sinemaseverler filme bu hafta doyacak! 10 film birden vizyona girdi (13 Mayıs 2022)

13.05.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 10 film sinemaseverlerle buluştu. Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği yapımların yanında gişede üst sıralarda yer alacağı düşünülen filmlerin kıyasıya rekabeti başladı.

Selman Kayabaşı'nın yönettiği dönem filmi "Kurtuluş Hattı" bir dram hikayesini beyaz perdeye taşıyacak. Arjantinli Fransız yönetmen Gaspar Noe'nun yeni filmi "Vortex", yaşlılık ve bunamadan muzdarip sevgi dolu bir çiftin son günlerine ele alıyor. Burhan Keskin'in yönetmen koltuğuna oturduğu "Zehirli Tohumlar: Ölüm Yolu", Yunus Şevik'in yönettiği "Korku Takvimi" ile İlker Tunçay'ın yeni filmi "Mefruh: Vahşeti Cin", yerli korku filmi meraklılarının ilgisini çekmeyi amaçlıyor. Güney Koreli anime yönetmeni Seong-Hu Park'ın filmi "Jujutsu Kaisen 0: The Movie", Tomer Eshed'in yönettiği "Ejderham ve Ben" ile Arman Beisembayev'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Ağustos Böceği ve Karınca", vizyona girecek animasyon filmleri arasında yer alıyor.

VİZYON HAREKETLENDİ

AĞUSTOS BÖCEĞİ VE KARINCA

AĞUSTOS BÖCEĞİ VE KARINCA
Hayalperest, eğlence düşkünü ve tembel ağustos böceği ile çalışkan karıncanın masalını hepimiz biliriz. Ağustos Böceği ve Karınca animasyonu, alışık olduğumuz hikayeyi yepyeni bir kurgu ve heyecan dolu bir macera örgüsüyle sinemaseverlerin beğenisine sunuyor. 

ALLAH YAZDIYSA BOZSUN

ALLAH YAZDIYSA BOZSUN
Gonca Vuslateri, Burak Yamantürk, Öznur Serçeler, Pelin Öztekin ve Emre Dinler'in rol aldığı "Allah Yazdıysa Bozsun" romantik komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. Barış Yöş'ün yönetmenliğini yaptığı film, aşkı ıskalayarak 30'lu yaşlarına gelen genç bir kızın, en yakın arkadaşının nişanından sonra başından geçen olayları konu ediniyor.

EJDERHAM VE BEN

EJDERHAM VE BEN
Her yaştan animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek Ejderham ve Ben, genç gümüş ejderha Ateş Drake ile Ben adlı bir çocuğun dostluğunu konu alıyor. İkili ejderhaların diyarı Cennet Vadisi’ne ulaşabilmek için nefes kesen bir serüvene çıkıyor.

JUJUTSU KAISEN 0:THE MOVIE

JUJUTSU KAISEN 0:THE MOVIE
Anime tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği Jujutsu Kaisen 0: The Movie, Lanetli Ruh'un kontrolünü ele geçiren Yuta Okkotsu’nun gücünü kontrol edebilmek için Jujutsu Büyücüleri’nden yardım istediği bir kurguyla izleyicinin beğenisine sunuluyor.

KORKU TAKVİMİ

KORKU TAKVİMİ
Korku Takvimi’nde kimsesiz büyüyen ve en büyük hayali ünlü bir oyuncu olmak olan Hülya, nihayet beklediği teklifi aldığında kendisini bir anda bilmediği ve anlam veremediği olaylar zincirinin içerisinde bulur. Artık tek hayali başrol olmak değil, içine düştüğü karmaşık labirentten kurtulmaktır. 
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