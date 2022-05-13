Sinemaseverler filme bu hafta doyacak! 10 film birden vizyona girdi (13 Mayıs 2022)

Selman Kayabaşı'nın yönettiği dönem filmi "Kurtuluş Hattı" bir dram hikayesini beyaz perdeye taşıyacak. Arjantinli Fransız yönetmen Gaspar Noe'nun yeni filmi "Vortex", yaşlılık ve bunamadan muzdarip sevgi dolu bir çiftin son günlerine ele alıyor. Burhan Keskin'in yönetmen koltuğuna oturduğu "Zehirli Tohumlar: Ölüm Yolu", Yunus Şevik'in yönettiği "Korku Takvimi" ile İlker Tunçay'ın yeni filmi "Mefruh: Vahşeti Cin", yerli korku filmi meraklılarının ilgisini çekmeyi amaçlıyor. Güney Koreli anime yönetmeni Seong-Hu Park'ın filmi "Jujutsu Kaisen 0: The Movie", Tomer Eshed'in yönettiği "Ejderham ve Ben" ile Arman Beisembayev'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Ağustos Böceği ve Karınca", vizyona girecek animasyon filmleri arasında yer alıyor.

VİZYON HAREKETLENDİ

AĞUSTOS BÖCEĞİ VE KARINCA Hayalperest, eğlence düşkünü ve tembel ağustos böceği ile çalışkan karıncanın masalını hepimiz biliriz. Ağustos Böceği ve Karınca animasyonu, alışık olduğumuz hikayeyi yepyeni bir kurgu ve heyecan dolu bir macera örgüsüyle sinemaseverlerin beğenisine sunuyor.

ALLAH YAZDIYSA BOZSUN Gonca Vuslateri, Burak Yamantürk, Öznur Serçeler, Pelin Öztekin ve Emre Dinler'in rol aldığı "Allah Yazdıysa Bozsun" romantik komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. Barış Yöş'ün yönetmenliğini yaptığı film, aşkı ıskalayarak 30'lu yaşlarına gelen genç bir kızın, en yakın arkadaşının nişanından sonra başından geçen olayları konu ediniyor.

EJDERHAM VE BEN Her yaştan animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek Ejderham ve Ben, genç gümüş ejderha Ateş Drake ile Ben adlı bir çocuğun dostluğunu konu alıyor. İkili ejderhaların diyarı Cennet Vadisi’ne ulaşabilmek için nefes kesen bir serüvene çıkıyor.

JUJUTSU KAISEN 0:THE MOVIE Anime tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği Jujutsu Kaisen 0: The Movie, Lanetli Ruh'un kontrolünü ele geçiren Yuta Okkotsu’nun gücünü kontrol edebilmek için Jujutsu Büyücüleri’nden yardım istediği bir kurguyla izleyicinin beğenisine sunuluyor.