Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

İlk kepçede tarih fışkırdı! 3 bin yıllık servet çıktı

Almanya’da rüzgar türbini inşaatı için yapılan kazıda Tunç Çağı’na ait büyük bir takı hazinesi bulundu. İlk kepçe darbesiyle ortaya çıkan kehribar kolye ve bronz süs eşyaları, arkeologlar tarafından incelenmeye alındı.

İlk kepçede tarih fışkırdı! 3 bin yıllık servet çıktı
Çiğdem Berfin Sevinç

Almanya’nın rüzgar türbini projesi için yapılan kazı çalışmaları sırasında tarihi bir hazine bulundu. İş makinesinin toprağa vurduğu ilk kepçede Tunç Çağı’na ait kehribar ve bronz takılar ortaya çıktı.

Saksonya bölgesindeki Ahlum ve Dettum yakınlarında kurulacak rüzgar enerjisi sahasında, inşaat öncesi arkeolojik inceleme yapıldı. Ancak en dikkat çeken keşif kazının başlamasıyla geldi.

İlk kepçede tarih fışkırdı! 3 bin yıllık servet çıktı 1

TOPRAKTAN TAKILAR ÇIKTI

Kazı sırasında bronz boyun halkaları, kol spiralleri, süs iğneleri ve çok sayıda takı bulundu. En dikkat çeken parça ise 156 kehribar boncuktan oluşan kolye oldu.

Uzmanlar bulunan eserlerin MÖ 1500-1300 yılları arasına ait olduğunu açıkladı. Takıların en az üç farklı kadına ait olabileceği düşünülüyor.

İlk kepçede tarih fışkırdı! 3 bin yıllık servet çıktı 2

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

“DİNİ AMAÇLA GÖMÜLMÜŞ OLABİLİR”

Arkeologlara göre takılar dini bir ritüel için toprağa gömülmüş olabilir. İlk parçaların bulunmasının ardından çalışmalar durduruldu ve bölge yeniden incelemeye alındı.

Bulunan eserler çevresindeki toprakla birlikte laboratuvara götürülerek koruma altına alındı.

İlk kepçede tarih fışkırdı! 3 bin yıllık servet çıktı 3

412 TARİHİ ESER BULUNDU

Kazı alanında toplam 412 tarihi eser bulundu. Bölgede ayrıca binlerce yıllık ev kalıntıları, Roma dönemine ait seramik parçaları ve süslü bir tarak da ortaya çıkarıldı.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dikkat çeken 'not enflasyonu' çözümü!Dikkat çeken 'not enflasyonu' çözümü!
Kar suları eridi şelaleyi coşturdu! Görenler telefonuna sarıldıKar suları eridi şelaleyi coşturdu! Görenler telefonuna sarıldı

Anahtar Kelimeler:
Almanya takı kazı Servet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
CENTCOM duyurdu! ABD askerlerinden İran gemisine baskın

CENTCOM duyurdu! ABD askerlerinden İran gemisine baskın

Mehmet Akif Ersoy için çarpıcı iddia: "Adnan Oktar'ın taktiklerini uygulamış"

Mehmet Akif Ersoy için çarpıcı iddia: "Adnan Oktar'ın taktiklerini uygulamış"

(Özet) Freiburg - Aston Villa Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Freiburg - Aston Villa Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ahu Tuğba’nın kızı servetiyle gündemde! ''5 kişiye yetecek miras kaldı''

Ahu Tuğba’nın kızı servetiyle gündemde! ''5 kişiye yetecek miras kaldı''

İmza atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek

İmza atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek

ABD-İran görüşmesi petrol fiyatlarını aşağı çekti

ABD-İran görüşmesi petrol fiyatlarını aşağı çekti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.