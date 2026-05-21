İlk kepçede tarih fışkırdı! 3 bin yıllık servet çıktı

Almanya’nın rüzgar türbini projesi için yapılan kazı çalışmaları sırasında tarihi bir hazine bulundu. İş makinesinin toprağa vurduğu ilk kepçede Tunç Çağı’na ait kehribar ve bronz takılar ortaya çıktı.
Saksonya bölgesindeki Ahlum ve Dettum yakınlarında kurulacak rüzgar enerjisi sahasında, inşaat öncesi arkeolojik inceleme yapıldı. Ancak en dikkat çeken keşif kazının başlamasıyla geldi.
Kazı sırasında bronz boyun halkaları, kol spiralleri, süs iğneleri ve çok sayıda takı bulundu. En dikkat çeken parça ise 156 kehribar boncuktan oluşan kolye oldu.
Uzmanlar bulunan eserlerin MÖ 1500-1300 yılları arasına ait olduğunu açıkladı. Takıların en az üç farklı kadına ait olabileceği düşünülüyor.
Arkeologlara göre takılar dini bir ritüel için toprağa gömülmüş olabilir. İlk parçaların bulunmasının ardından çalışmalar durduruldu ve bölge yeniden incelemeye alındı.
Bulunan eserler çevresindeki toprakla birlikte laboratuvara götürülerek koruma altına alındı.
Kazı alanında toplam 412 tarihi eser bulundu. Bölgede ayrıca binlerce yıllık ev kalıntıları, Roma dönemine ait seramik parçaları ve süslü bir tarak da ortaya çıkarıldı.
