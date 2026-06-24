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İlk kez bu kadar yükseldi! 7,7 milyon yıllık alan sulara gömüldü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde barajdaki su seviyesinin yükselmesiyle Taşhan bölgesinde 7,7 milyon yıllık tarihe ışık tutan kazı çalışmalarına planlanan tarihte başlanamadı.

Kayseri'de 7,7 milyon yıllık tarihe sahip bölgede geçtiğimiz kazı sezonunda çok sayıda fosil gün yüzüne çıkarıldı. Son yapılan çalışmalarda daha önceki türlerden daha genç bir türe ait olduğu düşünülen 103 parça bulundu. Bu yıl yağışların artmasıyla birlikte Yamula Barajı'nda da su seviyesi yükseldi. Kazı alanının sular altında kalması nedeniyle yeni sezon çalışmaları planlanan tarihte başlayamadı. Çalışmalar su seviyesi uygun düzeye indiğinde başlayacak.

İlk kez bu kadar yükseldi! 7,7 milyon yıllık alan sulara gömüldü 1

Uzman Antropolog Ömer Dağ, "2025 kazılarımız verimli geçmişti. Tek kazı sezonunda üç tane fil kafatası bulduk. Megafauna dediğimiz büyük örnekleri tek sezonda bu kadar yoğun bir şekilde bulmak bizi mutlu etti. 2026 yılında da hedeflerimiz bu yöndeydi. Fakat baraj kenarında çalışıyoruz. Bu sene bol yağışlı geçtiği için su seviyesi yükselmişti. Kazı alanımıza kadar su seviyesi yükselmiş vaziyette. Bundan dolayı da bu sene kazımıza planladığımız tarihte başlayamadık. Su seviyesi çekildikten sonra eğer kazı alanımız ortaya çıkarsa kazı çalışmalarına başlamayı planlıyoruz. Lokaliteye ulaştığı seviye aslında ilk baraj tutulmaya başlandığında maksimum seviye bir sınır belirlemiş baraj yapımında mühendisler. Şu anda o seviyede aslında suyun yüksekliği. 2018 yılından beri aslında biz kazı çalışmalarımızı burada gerçekleştiriyoruz. 2018 yılından beri ben bu kazılarda aktif görev yapıyorum. İlk defa bu kadar suyun yükseldiğini, bu seviyelere geldiğini gördük. Normalde bizim iki farklı seviyemiz var fosilleşmede. Filleri yani büyük megafauna dediğimiz örnekleri biz genelde aşağı seviyelerde, suya yakın noktalarda buluyorduk. Hatta bu sene kazı çalışmalarına başlarken suyun oraya kadar yükselmiş olduğunu, yükselebileceğini az çok tahmin edebiliyorduk yağışların bol geçmesinden kaynaklı. Fakat bu ana tabaka dediğimiz lokaliteye kadar çıkacağını tahmin etmiyorduk. Bize de sürpriz oldu" dedi.

İlk kez bu kadar yükseldi! 7,7 milyon yıllık alan sulara gömüldü 2

Ömer Dağ, suyun yükselip çekilmesinin de olumlu sonuçları olabileceğini söyleyerek, "Tabii ki de suların aslında alçalıp yükselmesi tamamen bizim açımızdan olumlu sonuç doğuruyor. Çünkü suyun alçalıp yükselmesi yeni yeni fosillerin ortaya çıkmasına sebep olabiliyor. Hatta ilk geldiğimiz senelerde de barajın kurulmasıyla beraber miyosen çökelde tabakaların suyun yükselmesi ve alçalmasıyla, o suyun aşındırmasıyla beraber fosiller ortaya çıkmıştı. Yine öyle bir manzarayla karşılaşabiliriz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri doğa
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