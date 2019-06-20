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İlk kez görüldü! Evi bastılar: Yetkililer harekete geçti

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 20.06.2019 16:53 | Son Güncelleme

Ordu’nun İkizce ilçesi Beylerce Mahallesinde yaşayan İsmail Altun’un evini yılanlar sardı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Ünye Şefliği yetkilileri incelemelerinin ardından Avusturya Yılanı (Coronella Austriaca) olduğunu tespit etti. İşte ev sahibi İsmail Altun'un açıklamaları;

İlk kez görüldü! Evi bastılar: Yetkililer harekete geçti

İlk kez görüldü! Evi bastılar: Yetkililer harekete geçti

İlk kez görüldü! Evi bastılar: Yetkililer harekete geçti
Ben bahçede evimde oturuyorum. Kışın Ünye’deki evimde yaz aylarında ise buradaki evime geldiğimde yılanları sürekli görüyorum. Gündüzleri benim üzüm asmasına çıkıp uyuyorlar.

İlk kez görüldü! Evi bastılar: Yetkililer harekete geçti

İlk kez görüldü! Evi bastılar: Yetkililer harekete geçti
Beni izliyorlar beni görünce yavaş yavaş benden kaçıyorlar. Onlara dokunmuyorum. Fare ve kertenkele ile beslendiklerini bildiğim için onları öldürmek yada zarar vermek aklımın ucundan dahi geçmiyor.

İlk kez görüldü! Evi bastılar: Yetkililer harekete geçti

İlk kez görüldü! Evi bastılar: Yetkililer harekete geçti
Beni görünce Yavaş hareket etmelerinden dolayı zehirli olabilirler diye kuşkum vardı. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Ünye Şefliği’ne gittim. Durumu yetkililere bildirdim. Onlarda olayın olduğu bölgeye gelerek yılanları ve yuvasını incelediler.

İlk kez görüldü! Evi bastılar: Yetkililer harekete geçti

İlk kez görüldü! Evi bastılar: Yetkililer harekete geçti
Avusturya Yılanı( Coronella Austriaca ) ve zehirsiz olduğunu karekteristlik yapısı gereği yavaş hareket ettiklerini, çok sıkıştırılmadıkça saldırgan olmadıklarını bana söylediler. Tek endişem oraya arabamı bıraktığımda içine girmesinden korkuyorum.

İlk kez görüldü! Evi bastılar: Yetkililer harekete geçti

İlk kez görüldü! Evi bastılar: Yetkililer harekete geçti
Bahçede bulunan yılanın ise az hareketli, sakin ve nadiren ısıran bir yılan türü olduğu Türkiye’de Karedeniz, Marmara , İç Anadolu ,Doğu Anadolu Bölgesi ve Trakya bölgelerinde yaşadığı öğrenildi.
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Anahtar Kelimeler:
ordu yılan İsmail Altun Avusturya Yılanı

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